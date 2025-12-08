Сапасыз косметологиялық қызмет: салон қостанайлыққа 1,2 млн теңге қайтарды
АСТАНА. KAZINFORM — Қостанайда лицензиясыз дерматокосметологиялық қызмет үшін салон әкімшілік жауапқа тартылды, деп хабарлайды Сауда және интеграция министрлігінің баспасөз қызметі.
2025 жылдың жазында Қостанай қаласының тұрғыны консультативтік-диагностикалық және дерматокосметологиялық қызмет үшін салонға 1 200 000 теңге төлеген. Алайда уәде етілген нәтижені көрмегендіктен салон әкімшілігіне келісімді бұзу және ақшаны толық қайтару туралы талап қойған.
Салон бұл талап арызға жауап бермеген, сондықтан әйел Тұтынушылар құқығын қорғау және сауда департаментіне жүгінді. Департаменттің тексерісі салонның талап арызға жауап бермегенін анықтап, оны әкімшілік жауапкершілікке тартты.
Сонымен қатар келісімшартқа тұтынушылардың құқықтарын шектейтін шарттарды, оның ішінде ақшаны қайтармау туралы ережені алып тастау жөнінде нұсқама берілді.
Тұтынушыға сотқа жүгіну ұсынылды. Сот барысында салонның дерматокосметологиялық процедураларды лицензиясыз өткізгені анықталды, себебі бұл қызметтер медициналық қызметтер қатарына жатады. Сот салонды тұтынушыға барлық төленген соманы қайтаруға міндеттеді.
— Бұл жағдай кәсіпкердің заң талаптарын орындауы міндетті екенін, ал тұтынушы сапалы әрі қауіпсіз қызмет алу құқығына ие екенін тағы бір рет көрсетеді. Департамент өңір тұрғындарының құқықтарын тұрақты қорғайды және бақылауды күшейтеді, — деді Қостанай облысы бойынша сауда және тұтынушылар құқығын қорғау департаменті басшысынің міндетін атқарушы К. Акижанов.
Айта кетейік, биылғы жылдың басынан бастап департаментке 1452 өтініш түсті. Оның 717-сі жазбаша, 106-сы Telegram-бот арқылы, 269-ы «жылдам желіге» телефон арқылы келген. Ал 360 азамат жеке қабылдауда мамандардан кеңес алды. Тұтынушыларға 62,7 млн теңгеден астам қаражат қайтарылды. Мемлекеттік бақылау аясында 73 тексеру жүргізілді. Жоспардан тыс тексерулер нәтижесінде 16 кәсіпкерге ескерту беріліп, 44 кәсіпкерге жалпы сомасы 1 397 000 теңге айыппұл салынды.
Бұдан бұрын астаналық косметолог лицензиясыз жұмыс істеп, денсаулыққа зиян келтіргені үшін сотталғаны белгілі болды.