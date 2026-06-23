Сапы сайысынан ерлер құрамасы Азия чемпионатында алтынға таласады
АСТАНА. KAZINFORM — Семсерлесуден Үндістан астанасы Делиде өтіп жатқан Азия чемпионатында сапы сайысынан ерлеріміз командалық ақтық сынға өтті. Бұл туралы ҰОК баспасөз қызметі хабарлады.
Жартылай финалда жігіттеріміз Оңтүстік Кореяға мүмкіндік қалдырмай, 45:33 есебімен жеңді.
Енді финалда олар Азия чемпионы саналатын Жапониямен күш сынасады.
Айта кетейік, құрама сапында Вадим Шарлаимов, Ерлік Сертай, Кирилл Проходов, Никита Жулинский өнер көрсетіп жатыр.
Еске салсақ семсерлесуден Азия чемпионатында Қазақстан қоржынына тағы бір медаль түскен еді.