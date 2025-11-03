«Наурыз» бағдарламасы: 35 жасқа дейінгі үміткерлерге қосымша ұпай беріледі
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгіннен бастап «Отбасы банк» сайтында «Наурыз» және «Наурыз жұмыскер» бағдарламалары бойынша өтінім қабылдау басталды. Басты шарт – соңғы бес жылда өтінім берушінің және оның отбасы мүшелерінің атына тұрғын үй тіркелмеген болуы тиіс.
Ипотека сарапшысы Жадыра Сатымбекованың айтуынша, жаңа үйлерді таңдаған жағдайда бастапқы жарна көлемі кемінде 10%, ал екінші нарықтағы пәтер үшін 20%-дан басталады.
– Бағдарламалар бойынша «Баспана маркет» порталындағы үйлер таңдалуы мүмкін. «Отбасы банкінде» депозит болса, үміткер «Наурыз» бағдарламасына қатыса алады. Өтінім беру онлайн, ЭЦҚ арқылы. Үміткерлерді ұпай бойынша іріктейді. Депозиттің жылына байланысты балл қосылады, 35 жасқа дейінгі үміткерлерге немесе балалары барларға қосымша ұпай беріледі. Іріктеу қорытындысы 3 күн ішінде жарияланады, – дейді сарапшы Jibek Joly телеарнасының «Бүгін LIVE» бағдарламасына берген сұхбатында.
Ал «Наурыз жұмыскер» бағдарламасына қатысушылар конкурссыз өтінім бере алады.
– Жұмысшы мамандықтары бойынша еңбек ететін азаматтар жұмыс орнынан анықтама әкеліп өтініш бере алады. Әлеуметтік осал топқа жатқандар 7%-бен, стандартты клиенттер 9%-бен ипотека алады. Талапқа сай келмейтін қатысушыларды жүйе автоматты түрде өткізбейді. Сондай-ақ, банк өтінім берушінің төлем қабілетін тексереді. Конкурстан өткен азаматтарға үйді таңдап, несие рәсімдеуге 6 ай беріледі. Жалпы бағдарлама 7 жылға арналған, – дейді Жадыра Сатымбекова.
Сарапшы атап өткендей, «Отбасы банк» арқылы ұсынылған жеңілдетілген ипотека шаралары азаматтарға баспанаға қолжетімділікті арттыруда, әсіресе әскери қызметкерлер мен әйелдер үшін маңызды мүмкіндіктер ұсынылып жатыр.
– Үкіметтің шешімімен жеңілдетілген ипотека көлемі 500 млрд теңгеге дейін ұлғайтылды. Осы шаралар арқылы «Әскери баспана» бағдарламасы қайта іске қосылып, жыл сайын 7 мыңға жуық әскери қызметкердің отбасы қайталама нарықтан пәтер сатып алу мүмкіндігіне ие болды. Сонымен қатар әйелдерге арналған «Ұмай бағдарламасы» бойынша алғашқы және екінші нарықтағы үйлерді елдің кез келген өңірінен алу мүмкіндік бар. Негізгі шарт – алғашқы жарнаны 20%-ға дейін «Отбасы банкте» депозитке орналастыру. Конкурстық іріктеу кезінде шоттағы жинақталған қаражаттың көлемі маңызды рөл атқарады, – дейді сарапшы.
Айта кетейік, жыл басынан бері «Отбасы банк» 60 мың адамға жалпы сомасы 1,2 трлн теңгеге жуық несие берген. Бағдарлама қайта іске қосылғаннан кейін қанша баспана берілетіні келесі аптада белгілі болады.
Отбасы банк «Наурыз» бағдарламасы бойынша кредит беру үшін KASE-ден 102,7 млрд теңге тартты.