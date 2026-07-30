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    Сарапшы: Сайлау науқанында партиялар арасындағы пікірталас күшейді

    АСТАНА. KAZINFORM — Биылғы сайлау науқанында саяси партиялар арасындағы пікірталас жандана түсті. Бұл туралы саясаттанушы Талғат Қалиев Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты ұйымдастырған «САЙЛАУ-2026: медиа және цифрлық платформалар» сарапшылар алаңында айтты.

    Қалиев
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Сарапшының сөзінше, қазіргі сайлау науқаны алдыңғы электоралдық кезеңдерден өзгеше өтіп жатыр. Егер бұрын негізгі назар өңірлердегі сайлаушылармен және цифрлық ақпараттық кеңістіктегі үгіт-насихатқа аударылса, қазір партиялар арасындағы пікірталасқа да көбірек мән беріле бастаған.

    — Үгіт-насихаттың алғашқы күндерінің өзінде саяси күштер арасында пікірталас басталды. Онда парламент жұмысының тиімділігі, кәсіпкерлердің мүддесін қорғау және бизнестің саясаттағы рөлі талқыланды, — деді Талғат Қалиев.

    Сарапшы: Сайлау науқанында партиялар арасындағы пікірталас күшейді
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

     

    Оның пікірінше, бұл саяси бәсекенің күшейіп келе жатқанын көрсетеді.

    — Партиялар өз бағдарламаларын ұсынып қана қоймай, қоғам дамуының өзекті мәселелері бойынша ұстанымдарын ашық қорғауға дайын екенін байқатып отыр, — деді саясаттанушы.

    Еске салайық, бүгін Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты (ҚСЗИ) алаңында сайлауалды науқандағы жасанды интеллектінің рөлі, цифрлық технологиялардың ықпалы және фейк ақпаратпен күрес мәселелері талқыланып жатыр.

    Талғат Қалиев Саяси партиялар Сайлау-2026
    Назерке Сүйіндік
    Назерке Сүйіндік
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