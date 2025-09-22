Сарапшылар биыл саяхат үшін ең жақсы бағыттардың бірін атады
АСТАНА. KAZINFORM — Жаһандық туристік платформа Зимбабве елін 2025 жылы баруға болатын ең жақсы елдер қатарына қосты, деп хабарлайды BRICS TV.
Сарапшылардың айтуынша, туристер елдегі жабайы табиғатты, бай тарихты және әртүрлі ландшафты тамашалай алады.
Платформаның рейтингі саяхаттағы сауықтыруды, қалааралық саяхатты және белсенді емес демалыстарды ұсынатын бағыттарды анықтайды.
Елдің туристік көрікті жерлеріне Замбези өзеніндегі Ұлы Зимбабве мен Виктория сарқырамасының жартас қабырғалары кіреді. Сондай-ақ жайлы тыныш демалыс үшін тау соқпақтары мен табиғи ландшафттары бар Шығыс таулы аймақтары да бар.
Елдегі қала орталықтарына да қызығушылық артып келеді. Мәселен, рейс іздеуде Харареге 56%, Булавайоға 80%-дан астам өскен.
Марокко бұл тізімде екінші орында тұр. Елдің табиғи және мәдени ерекшеліктері, сондай-ақ жергілікті тұрғындарының қонақжайлылығы оны 2025 жылы туристер үшін тартымды орынға айналдырды.
Шетелге саяхатыңыз жақсы естеліктермен жадыңызда сақталсын десеңіз, қарапайым ережелерді ұмытпаңыз.