Сарапшылар қыркүйек айындағы ең үздік смартфондарды атады
АСТАНА. KAZINFORM — Сарапшылар қыркүйек айынды ең үздік атанған смартфондарды анықтады. Бұл туралы 4PDA порталы хабарлады, деп жазды kg.24.
Тізімді iPhone 17 сериясы ашады, оған стандартты модель, iPhone Air, iPhone 17 Pro және Pro Max кірді. Барлық модельдер 120 Гц жиіліктегі OLED-дисплейлерімен, Apple A19 және A19 Pro чиптерімен, 8-ден 12 ГБ-ға дейінгі жедел жадымен және 256 ГБ-тан 2 ТБ-қа дейінгі ішкі жадпен жабдықталған (модельге байланысты). Жаңа смартфондар сонымен қатар, квадраттық сенсоры бар ерекше селфи-камерасымен, MagSafe технологиясымен, IP68 стандарты бойынша қорғалған корпустарымен және жаңа дизайнымен мақтана алады.
Келесі орынды HUAWEI Mate XTs алады, бұл үш бөлікке бүктелетін смартфон, 10,2 дюймдік экранмен, айнымалы диафрагмамен камерамен, стилус қолдауымен, жылдам сыммен және сымсыз зарядтаумен жабдықталған.
Sony қыркүйек айында өз жаңалығын ұсынды. Xperia 10 VII — 6,1 дюймдік OLED экраны, 120 Гц жиілігі, 50 мегапиксельді камерасы, 2 ТБ-ға дейін жад картасын қолдау, құлаққаптар үшін ұяшық, жанама саусақ ізі сканері, стерео динамиктері және IP68 стандарты бойынша қорғанысы бар компакты смартфон.
Топ-ұсынымдардың қатарында Tecno Pova Slim 5G де бар, оның ерекшеліктері — 5,95 мм қалыңдығымен және 156 грамм салмағымен ультратонкий корпус, 144 Гц жиілігі бар иілген экран, 50 мегапиксельді камера, LED жарықдиодты жарықтандыру, стерео динамиктер, IP64 стандарты бойынша қорғаныс, бюджеттік MediaTek Dimensity 6400 чипі және 5160 мАч батареясы.
Сонымен қатар, тізімде TCL NXTPAPER 60 Ultra, Vivo Y500, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro және Pro Max смартфондары да бар.
Айта кетейік, Apple компаниясы жақында iPhone 17 смартфонын таныстырды.