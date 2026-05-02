Сарапшылар оқушылардың өз денсаулығына көзқарасын зерттейді
АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстанда HBSC халықаралық зерттеуінің үшінші кезеңі – «Мектеп жасындағы балалардың денсаулыққа қатысты мінез-құлқы» атты жоба басталды.
Оған еліміздің барлық өңірінен 5, 7 және 9-сынып оқушылары қатысып жатыр.
HBSC – World Health Organization ұйымымен ынтымақтастықта жүзеге асырылатын мектеп оқушыларының денсаулығын зерттеуге арналған ең ірі халықаралық жобалардың бірі.
Зерттеу төрт жылда бір рет бірыңғай халықаралық хаттама бойынша HBSC желісіне қатысушы 51 елде бір мезгілде өткізіледі.
ҚР Денсаулық сақтау министрлігі мәліметінше, Қазақстан бұл зерттеуге үшінші рет қатысып отыр: алғашқы кезеңі 2018 жылы, екіншісі 2022 жылы өткен.
Бұл жай ғана сауалнама емес, балалар мен жасөспірімдердің өз денсаулығына қатысты пікірін анықтауға мүмкіндік береді.
Сауалнамада физикалық және психикалық денсаулық, тамақтану, дене белсенділігі, ұйқы, зиянды әдеттер, буллинг және кибербуллинг, мектеп ортасы, ата-аналармен және достармен қарым-қатынас, цифрлық мінез-құлық, әлеуметтік әл-ауқат және балалардың өмір сүру жағдайлары сияқты денсаулықтың кең ауқымды мәселелері қамтылған.
Зерттеу нәтижелері ғылыми негізделген жоспарлау, профилактикалық бағдарламаларды мониторингтеу және бағалау үшін, сондай-ақ балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын сақтау және нығайту саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру мен жетілдіру мақсатында пайдаланылатын болады.
