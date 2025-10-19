Сарбаздардың қауіпсіздігін ЖИ бақылайды: Қорғаныс министрлігі видеоаналитика жүйесін енгізуде
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Қорғаныс министрлігі әскери бөлімдерде жасанды интеллект негізіндегі видеоаналитика жүйесін енгізуді қолға алды. Бұл жүйе сарбаздардың қауіпсіздігін арттырып, төтенше жағдайлардың алдын алу үшін тәулік бойы бақылау жүргізуге мүмкіндік береді. Бұл туралы Kazinform тілшісіне Қарулы күштер Бас штабы тәрбие және идеологиялық жұмыс департаментінің бастығы, полковник Тілеухан Басқожаев айтты.
Полковниктің айтуынша, цифрлық технологиялар бақылау мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейткенімен, әскери ортадағы жарғыға сай емес қатынастарды түбегейлі жоя қойған жоқ.
– Кейбір жағдайларда тәртіп бұзушылар бейнекамера көрмейтін «соқыр аймақтарды» пайдаланады. Мұндай оқиғалар көбіне бейнебақылау мүмкін емес жерлерде, мысалы, санитарлық тораптарда тіркеледі. Біз камераларды барлық жерге орната алмаймыз, себебі жеке кеңістік аймақтары бар. Өкінішке қарай, бұны кейбір әскери қызметшілер теріс мақсатта пайдаланады, – деді ол.
Сонымен қатар, Басқожаевтың айтуынша, адам факторы да шешуші рөл атқарады. Камералар мен цифрлық бақылау құралдары тәртіпті күшейтеді, бірақ моральдық мәдениет төмен болған жағдайда мәселе сақталып қала береді.
Қорғаныс министрлігі әзірлеп жатқан жаңа жүйе – жасанды интеллект көмегімен біртұтас желіге біріктірілетін видеоаналитика. Ол төбелес, ұрлық, қаруды дұрыс пайдаланбау секілді жағдайларды автоматты түрде анықтайды. Бұл шаралар БАӘ мен Оңтүстік Корея тәжірибесіне ұқсас және жарғыға сай емес қатынастардың алдын алуға бағытталған.
– 2019 жылдан бері ел бойынша қылмыс деңгейі шамамен 50 пайызға төмендеді. Бұл – профилактикалық шаралардың тиімділігін көрсетеді. Алайда, ең бастысы – өзге елдің тәжірибесін көшірмей, оны ұлттық ерекшелікке бейімдеу және нөлдік төзімділік қағидатын дәйекті түрде енгізу, – деді Басқожаев.
Полковниктің айтуынша, әрбір оқиға командирдің жауапкершілігі тұрғысынан жеке қаралады. Егер олардың тарапынан салғырттық немесе бақылаусыздық анықталса, қызметінен босату, шенін төмендету немесе қылмыстық жауапкершілікке тарту шаралары қолданылады.
– Әр сарбаздың өмірі мен денсаулығы үшін командир тікелей жауап береді. Президент те бірнеше рет атап өткендей, ата-аналар өз ұлдарын мемлекетке сеніп тапсырады, сондықтан олардың қауіпсіздігі үшін армия басшылығы ерекше жауапкершілік көтереді, – деді ол.
Бұдан бөлек, сарбаздар мен ата-аналардың шағымдары мен өтініштерін қабылдау үшін «жедел желілер» мен сенім телефондары жұмыс істейді. Олардың көмегімен әскери қызметшілер мен туыстары мәселелерді қауіпсіз әрі жасырын түрде жеткізе алады. Сондай-ақ «Отбасымен бейнеқоңырау» жобасы іске қосылған, ата-аналар балаларымен тікелей байланыс орната алады.
Қазіргі таңда Қорғаныс министрлігі 320 әскери психолог қызметкерін жұмысқа тартқан. Олар жыл сайын 120 мыңға жуық жас азаматты психологиялық іріктеуден өткізеді, олардың шамамен 1 пайызы психикалық себептермен әскери қызметке жарамсыз деп танылады.
Министрліктің мәліметінше, бүгінде барлық әскери бөлім мен мекемелер бейнебақылау жүйесімен толық қамтылған.
Ведомство өкілдері атап өткендей, тәртіп пен қауіпсіздік тек технологиялар арқылы емес, ең алдымен адам санасы мен мәдениетіне сүйенеді.
«Қай жерде командир әділ әрі талапшыл болса, сол жерде жарғыға сай емес қатынас болмайды», – деді полковник Тлеухан Басқожаев.
Айта кетейік, Ұлттық ұланда алғаш рет «аға сарбаздар» институты енгізілді.