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    Сарыағашта нөсер жауыннан кейін үйлерге су кірді

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Түркістан облысы Сарыағаш ауданында нөсерлі жауын-шашын салдарынан бірнеше елдімекенде тұрғын үйлердің аулалары мен көшелерді су басты. 

    Сарыағашта нөсер жауыннан кейін үйлерге су кірді
    Фото: Сарыағаш ауданы әкімдігі

    Әлеуметтік желілерде Сарыағаш ауданындағы су басқан аумақтар түсірілген бейнежазбалар тарады. 

    Облыстық Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, Дарбаза және Ердәуіт ауылдарында 8 жеке тұрғын үйдің ауласына және 3 көшеге жаңбыр суы жиналған. Су деңгейі шамамен 40 сантиметрге дейін жеткен.

    Сарыағашта нөсер жауыннан кейін үйлерге су кірді
    Фото: Сарыағаш ауданы әкімдігі

    — Оқиға салдарын жою жұмыстарына Төтенше жағдайлар департаментінің 12 қызметкері, 2 техника және 4 мотопомпа жұмылдырылды. Сондай-ақ жергілікті атқарушы органнан 11 адам мен 4 техника тартылды. Қазіргі уақытта жаңбыр суын сору және қауіпсіз арнаға бұру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тұрғын үйлердің ішіне су кірмеген. Зардап шеккендер жоқ, — делінген хабарламада.

    Сарыағашта нөсер жауыннан кейін үйлерге су кірді
    Фото: Сарыағаш ауданы әкімдігі

    Сарыағаш ауданы әкімдігінің хабарлауынша, нөсерден кейін келген су ағыны Құркелес ауылдық округіне қарасты Ақүй елдімекеніне де жеткен. Жағдайды тұрақтандыру үшін су Жаңа Талап елдімекені аумағындағы Қаратұқым қашыртқысы арқылы Сарыүйсін каналына бұрылып жатыр.

    Сарыағашта нөсер жауыннан кейін үйлерге су кірді
    Фото: Сарыағаш ауданы әкімдігі

    Бұл жұмыстарға 7 мотопомпа, 10 арнайы техника тартылып, төтенше жағдайлар қызметінің мамандары, жергілікті атқарушы орган, аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері және аудандық мәслихат депутаттары атсалысып жатыр.

    Сарыағашта нөсер жауыннан кейін үйлерге су кірді
    Фото: Сарыағаш ауданы әкімдігі

    Сарыағаш ауданының әкімі Арман Абдуллаев төтенше жағдай болған аумақтарды аралап, ахуалмен танысты. Қазір нөсерден кейін қалпына келтіру жұмыстары үздіксіз жүргізіліп жатыр. Жағдай жауапты қызметтердің тұрақты бақылауында.

    Сарыағашта нөсер жауыннан кейін үйлерге су кірді
    Фото: Сарыағаш ауданы әкімдігі
    Сарыағашта нөсер жауыннан кейін үйлерге су кірді
    Фото: Сарыағаш ауданы әкімдігі

    Бұған дейін Кентауда нөсер жауыннан кейін көшелер мен аулаларды су басқаны туралы хабарлаған едік

    Төтенше оқиғалар, апаттар Жауын-шашын Су тасқыны Түркістан облысы
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
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