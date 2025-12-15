Сауалнама: Қазақстандықтардың 71%-ы елдің дұрыс бағытта дамып келе жатқанын атап өтті
Ұлттық талдау орталығы 2025 жылдың қорытындыларын талдау мақсатында Қазақстанның барлық өңірін қамтыған және 1000 респонденттің қатысуымен жалпыұлттық әлеуметтанулық сауалнама өткізілді.
Зерттеу нәтижелері азаматтардың өтіп бара жатқан жылды оң бағалайтынын байқатады. Жаһандық тұрақсыздық жағдайында мұндай нәтиже қоғамның болып жатқан өзгерістерге бейімделу деңгейінің жоғары екенін көрсетеді.
Жеке жетістіктер мен тұрақтылық жылы
«2025 жыл сіз үшін қандай жыл болды?» деген алғашқы сұраққа респонденттердің біразы алдымен ойланып қалды. Бұл күнделікті өмірдің қарқыны аясында жылдың тек сын-қатерлермен ғана емес, сонымен қатар жетістіктермен де сипатталатынын әрдайым бірден аңғару мүмкін еместігін айғақтайды. Сонымен қатар, сауалнама қорытындылары оң бағалардың теріс пікірлерден 3,5 есе басым екенін көрсетті. Атап айтқанда, респонденттердің тек 11%-ы 2025 жылды сәтсіз деп бағаласа, 37%-ы оны табысты жыл ретінде атаған. Респонденттердің басым бөлігі (52%) жылды айқын оң немесе теріс үрдістердің басымдығы байқалмаған, жалпы тұрақты кезең ретінде сипаттаған.
Жыл бойы қоғамдық көңіл күйді қалыптастырған негізгі оқиғалар
2025 жылғы жетістіктер туралы сөз қозғағанда, қазақстандықтар ең алдымен спорт, технологиялар мен цифрландыру, киноиндустрияны дамыту, өнеркәсіп, сондай-ақ мектептер, ауруханалар және өзге де әлеуметтік нысандардың салынуы сияқты салаларды атап өткен.
Ал респонденттерге 2025 жылдың ең жарқын әрі жағымды оқиғаларын атау ұсынылғанда, ең көп аталғандары мыналар болды:
«Қайрат» — «Реал Мадрид» арасындағы тарихи матч және спортшыларымыздың өзге де жетістіктері, әлемдік жұлдыздардың концерттері (J Lo, Backstreet Boys) және түрлі мерейтойлық шараларды атап өту (Абайдың 180 жылдығы, Жеңістің 80 жылдығы, Конституцияның 30 жылдығы және басқалары),
Жаңа мектептер мен ауруханалардың ашылуы, инфрақұрылымды жақсарту (жолдар, қалалық абаттандыру және т. б.),
Жасанды интеллект саласындағы ірі жетістіктер (Alem.ai, суперкомпьютер, Higgsfield AI),
Президенттің халықаралық деңгейдегі кездесулері (Дональд Трамп, Си Цзиньпин және т. б.).
Оң оқиғалар жыл бойы тек көңіл-күйдің көтерілуін қана емес, сонымен бірге елдің білім беру, денсаулық сақтау, экология және технологиялар сияқты негізгі салаларында нақты өзгерістер мен жетістіктердің бар екенін көрсетеді.
Осы тұрғыда елдің даму бағытын қолдау зерттеу нәтижелеріндегі нақты деректермен де расталады:
Қазақстандықтардың 71%-ы елдің дұрыс бағытта дамып келе жатқанын атап өтті. Бұл дерек жылдағы оқиғаларды көпшіліктің елдің тұрақты дамуы мен мемлекеттік саясаттың тұрақтылығымен байланыстыратынын көрсетеді.
Қазақстандықтардың 77%-ы Президенттің қызметін қолдайтынын білдірді. Қолдаудың осындай жоғары деңгейі Президентті елдің дамуының дұрыс бағытын айқындайтын көшбасшы ретінде қабылдайтынын көрсетеді.
Елдің даму бағытына деген сенімділік пен Президентке берілген жоғары қолдау қоғамда Қазақстанның алдағы даму бағыты жөнінде біртұтас көзқарастың қалыптасқанын айқындайды.
Еске салсақ сауалнама нәтижесінде қазақстандықтардың 82%-ы Президентке сенім білдіретіні анықталған еді.