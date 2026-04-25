Сауд Арабиясында 18,5 сағатқа созылған операция нәтижесінде филиппиндік сиам егіздері ажыратылды
АСТАНА. KAZINFORM - Сауд Арабиясындағы ауруханалардың бірінде Филиппиннен келген сиам егіздерін ажырату операциясы сәтті өтті. Күрделі хирургиялық операция 18,5 сағатқа созылды, деп хабарлайды Анадолы.
Сауд баспасөз агенттігі (SPA) мәліметінше, бас сүйектері бірігіп кеткен Клиа мен Морис Эннге жасалған операция Эр-Риядтағы Король Абдалла атындағы балалар мамандандырылған ауруханасы базасында жүргізілген. Оған 30-ға жуық дәрігер-маман қатысқан.
Дереккөзге сәйкес, операция бес кезеңнен тұрып, 18,5 сағаттан кейін сәтті аяқталған.
Егіздер Сауд Арабиясына ота жасау үшін 2025 жылдың мамыр айында жеткізілген. Мамандар бұл операцияның аса күрделі екенін атап өткеніне қарамастан, хирургиялық ем-шара толық табысты аяқталды.
SPA таратқан ақпаратта балалардың нақты жасы көрсетілмеген. Алайда кейбір бұқаралық ақпарат құралдары олардың шамамен алты жаста екенін жазады.
