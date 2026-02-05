Сауд Арабиясында түйеге арналған паспорт енгізіледі
АСТАНА. KAZINFORM — Сауд Арабиясы Корольдігінде елдің маңызды мәдени-экономикалық ресурстарының бірі саналатын түйелерді тиімді реттеу және басқару мақсатында ресми түйе паспортын енгізу жоспарланып отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Корольдіктің Қоршаған орта, су ресурстары және ауыл шаруашылығы министрінің айтуынша, бұл бастама меншік құқығын бақылауды жақсартуға, сондай-ақ орталықтандырылған әрі сенімді дерекқор құру арқылы саланың өнімділігі мен тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Түйе паспорты жануар туралы мәліметтерді, оның тұқымын, иесін және алған вакцинацияларын қамтиды.
Құжат түйені тасымалдау және сату кезінде ресми құжат ретінде пайдаланылып, меншік иесінің құқықтарын қорғауға әрі иесін анықтауды жеңілдетуге сеп болады.
Gulf News басылымының мәліметінше, 2024 жылы Сауд Арабиясындағы мәдени мұраның символы саналатын түйелердің саны шамамен 2,2 миллионға жеткен. Елде жыл сайын мыңдаған қатысушыны жинайтын ірі спорттық-мәдени шара — Король Абдулазиз атындағы түйелер фестивалі өтеді.
