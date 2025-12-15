Сауд Арабиясының тақ мұрагері «Барселонаны» сатып алуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Сауд Арабиясының тақ мұрагері Мұхаммед ибн Салман Әл Сауд испандық «Барселона» футбол клубын сатып алу мүмкіндігін қарастырып жатыр. Бұл туралы El Chiringuito TV тілшісі Франсуа Галлардо X-тегі жеке парақшасында хабарлады.
Оның айтуынша, Сауд Арабиясының тақ мұрагері «Барселонаны» 10 млрд еуроға сатып алу туралы ұсыныс жасамақ.
Алайда клуб мүшелері мұндай сатып алуға кедергі келтіруі мүмкін. Себебі клуб ондағы сайлау мен басқаруды қадағалап отырған мүшелерінің ортақ меншігінде.
🚨💣 ¡BOMBAZO HISTÓRICO!— François Gallardo (@F_GallardoTV) December 13, 2025
Mohamed bin Salmán, príncipe de Arabia Saudí, va a realizar una oferta de 10.000 millones de euros para COMPRAR el Barcelona.
El Barça tiene una deuda de +2.500 millones difícil de saldar.
El único impedimento son los socios, pero… ⏳
¡ATENTOS! 👀 pic.twitter.com/GGcHEeepHC
Тілшінің жазуынша, «Барселонаның» қазіргі уақытта қарызы 2,5 млрд еуродан асып отыр.
Forbes мәліметінше, испан клубының құны шамамен 5,6 млрд доллар. Бұл оны әлемдегі ең қымбат бес футбол командасының қатарына қосып отыр.