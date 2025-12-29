Сауда министрлігі тауар бағасын тұрақтандыруға бағытталған байқауды қайта ұйымдастырмақ
АСТАНА. KAZINFORM - ҚР Сауда және интеграция министрлігі 23-31 желтоқсан аралығында «Береке Fest» республикалық акциясын қайта өткізіп жатыр.
Акцияға еліміз бойынша шамамен 80-ге жуық ірі сауда желісі қатысып жатыр. Олардың қатарында SMALL, Magnum, Fermag, Anvar, Toimart, Фермаг, Dina, Норма, Дана секілді ірі ритейлерлермен қатар, өңірлік сауда желілері де бар.
Бұл бастама еліміздің барлық өңірін қамтып, ең алдымен, халық тұтынатын негізгі тауарлардың бағасын тұрақтандыруға, отандық тауар өндірушілерді қолдауға және қазақстандық өнімнің халыққа қолжетімділігін арттыруға бағытталған.
Осыған дейін аталған бастаманы Сауда министрлігі қыркүйек-қазан айларында да ұйымдастырғанын айта кету керек.
Бағаның төмендеуі сауда желілерінің сауда үстемесін азайтуы мен фермерлер мен сауда орындары арасындағы тікелей байланыстарды жолға қою нәтижесінде мүмкін болды. Бұл - делдалдарды айналып өтіп, өнімнің тікелей жеткізілуіне жол ашты.
Айта кету керек, осы бастама аясында сауда желілері сауда үстемесін төмендетіп, нәтижесінде тек отандық өнімдер ғана емес, сонымен қатар импорттық тауарлар да жеңілдікпен ұсынылып жатыр.
Акция ассортименті әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын қамтиды.
Акция шеңберінде ірі сауда желілерінде қазақстандық өндірушілердің өнімдері үшін арнайы промо-аймақтар ұйымдастырылған. Акцияның негізгі мақсаттары - отандық өнімдерді ілгерілету, сауда желілері мен жергілікті жеткізушілер арасындағы тұрақты кооперацияны дамыту. Сонымен қатар, акция ішкі сұранысты ынталандыруға және елдің азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуға ықпал етеді.
- Акцияға қатысатын барлық сауда орындары бірыңғай стильде безендірілген. Бұл тұтынушылардың сауда кеңістігінде еркін бағдар алуын жеңілдетіп, өнімдердің қолжетімділігі мен жергілікті өндірісіне ерекше назар аударуға мүмкіндік береді, - делінген хабарламада.
Осыған дейін бөліп төлеу арқылы сатылатын тауардың бағасын бөлек көрсету талабы электронды коммерцияға қолданылатыны туралы жаздық.