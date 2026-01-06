Саясат Нұрбек өңір әкімдерінен ЖОО-ларды компьютермен жабдықтау үшін қаражат бөлуді өтінді
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Үкімет отырысында Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек өңір әкімдерінен жоғары оқу орындарын компьютермен жабдықтау үшін қаражат бөлуді өтінді.
- Жасанды интеллект және цифрландыру министрлігі және Astana Hub-пен бірлесіп, университеттер базасында Tomorrow School жобасын іске асырып жатыр. Жоба халықаралық әдістеме негізінде барлық өңір тұрғындары үшін тәулік бойы қолжетімді форматта ұйымдастырылады. Қазіргі таңда 4 өңірде жобаны іске асыру үшін қажетті оқу орынжайлары бөлініп, компьютерлік техникамен толық қамтамасыз ету мәселелері шешілді, - деді ол.
Министрдің айтуынша, жобаны жүзеге асыруға Ақмола, Қостанай және Алматы облыстары белсенді қолдау көрсетіп отыр.
- Қалған 15 өңірде компьютерлік техникамен қамтамасыз ету мәселелері пысықталу үстінде. Осыған байланысты, Олжас Абайұлы, өңір әкімдіктеріне жоғары оқу орындарын компьютерлік техникамен жабдықтауға арналған қаражат тарту бойынша қосымша тапсырма беруді сұраймыз, - деді Саясат Нұрбек Премьер-министр Олжас Бектеновке.
Бұған дейін 100 мың студент ЖИ бойынша тереңдетілген курстарды оқитынын жазған едік.