    10:59, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Сайланған Президенттің ант беру күні нақтыланады – Ерлан Сәрсембаев

    АСТАНА. KAZINFORM – Сайланған Президенттің ант беру күні сайлау нәтижелері жарияланған күнге байланысты айқындалады. Бұл туралы Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның екінші отырысында Әділет министрі Ерлан Сәрсембаев айтты.

    Фото: Конституциялық сот

    - Сайлау өткізу мерзімі мен тәртібін өзгерту Президенттің ант беру уақытына да тиісті түзетулер енгізуді талап етеді. Осыған байланысты Конституцияның тиісті бабында көрсетілгендей, ант сайлау қорытындысы жарияланған күннен бастап, 1 ай ішінде беріледі. Бұл нормамен де нақты күнтізбелік күннен бас тартылып, ант беру күні сайлау нәтижелері жарияланған күнге байланысты айқындалады. Сондай-ақ Президенттің мерзімнен бұрын қызметінен босатылуы, қызметінен шеттетілуі немесе қайтыс болу жағдайлары ескерілген қолданыстағы нормаларға сәйкес, Президенттің өкілеттігін өзіне қабылдаған тұлға антты 1 ай ішінде беруі тиіс, - деді Ерлан Сәрсембаев.

    Оның атап өтуінше, нақты мерзімнің белгіленуі құқықтық белгісіздікті болдырмайды және өкілеттікке кірісу рәсімінің созылып кетуінің алдын алады.

    - Осылайша, жеделдік пен легитімділік арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз етеді. Бір жағынан басқару жүйесінде билік вакумы туындамайды. Екінші жағынан жоғары мемлекеттік өкілеттіктерді қабылдайтын әрбір тұлға халық алдындағы жауапкершілігін жария түрде конституциялық растау рәсімінен өтеді, - деді министр. 

    Бұған дейін ол Президентке қандай лауазым иелерін тағайындау құқығы берілетінін айтқан еді.

