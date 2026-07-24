Сайлау-2026: дауыс беру үшін есептен шығару куәлігін қалай алуға болады
АСТАНА. KAZINFORM — 23 тамыздағы Құрылтай сайлауында тіркелген жерінде болмайтын азаматтар кез келген учаскеде дауыс бере алады, деп хабарлайды Астана әкімдігінің ресми сайты.
Әкімдіктің мәліметінше, есептен шығару куәлігі арқылы дауыс беру — сайлау күні тұрақты тіркелген жерінен тыс жерде болатын азаматтарға Қазақстанның кез келген сайлау учаскесінде өз таңдауын жасауға мүмкіндік беретін рәсім.
— Ол үшін азамат өзі тіркелген учаскелік сайлау комиссиясына жазбаша өтініш беруі қажет. Өзімен бірге жеке куәлігі немесе төлқұжаты болуы тиіс. Сондай-ақ куәлікті сенім білдірілген өкіл арқылы да алуға болады. Бұл жағдайда нотариалды куәландыру талап етілмейді, — делінген хабарламада.
Есептен шығару куәліктері сайлауға 15 күн қалғанда беріле бастайды және дауыс беру күніне дейінгі күнгі сағат 18:00–де тоқтатылады.
Сайлау күні азамат Қазақстан аумағындағы өзі таңдаған сайлау учаскесіне барып, есептен шығару куәлігі мен жеке басын куәландыратын құжатын көрсетуі қажет. Осыдан кейін ол сайлаушылар тізіміне енгізіліп, дауыс беру бюллетені беріледі.
Бұған дейін Астанада Құрылтай депутаттарының сайлауына дейінгі кері санақ іске қосылғанын жазғанбыз.