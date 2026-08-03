Сайлау-2026: онлайн-сервистер іске қосылады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда сайлаушыларға арналған онлайн-сервистер іске қосылады. Бұл туралы бүгін Орталық сайлау комиссиясының отырысында ОСК Төрағасының орынбасары Мұхтар Ерман айтты.
Осы сервистердің көмегімен учаскелік сайлау комиссияларының мүшелері азаматтың тіркелген мекенжайын тексере алады. Бұл оны сайлаушылар тізіміне енгізу үшін қажет. Ол үшін азамат тиісті өтінішпен жүгінуі тиіс. Екінші сервис тіркеуі жоқ азаматтарға сайлау учаскесінің мекенжайы бойынша уақытша тіркеуге тұруға мүмкіндік береді. Аталған екі сервис те қазақстандықтардың сайлау құқығын іске асыруына жәрдемдесуге бағытталған.
- eGov порталы арқылы сервиске қол жеткізу құқығы берілген учаскелік сайлау комиссияларының мүшелері азаматтың жазбаша өтініші негізінде оның тұрақты тіркелген мекенжайы туралы мәлімет ала алады. Егер өтініш берушінің тұрақты тіркелген тұрғылықты жері тиісті сайлау учаскесінің шекарасы аумағында екені расталса, комиссия оны сайлаушылар тізіміне енгізу туралы шешім қабылдайды. Бұл сервис 5106 сайлау учаскесінде қолжетімді болады. Сондай-ақ тұрғылықты жері бойынша тіркеуден шығарылған және бұрын сайлаушылар тізіміне енгізілмеген азаматтардың сайлау құқығын іске асыру мақсатында дауыс беру күні оларды сайлау учаскесі орналасқан мекенжай бойынша уақытша тіркеуге жол беріледі, - деді Мұхтар Ерман.
Отырыста азаматтарды бірнеше рет тіркеуге жол бермеу және бақылау тетіктеріне де ерекше назар аударылды. Айта кетейік, бұл жобаларды Орталық сайлау комиссиясы, Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі, Ішкі істер министрлігі бірлесіп жүзеге асырып жатыр.
Бұдан бұрын хабарланғандай, ел аумағында учаскелік сайлау комиссиялары жұмысына кірісті.