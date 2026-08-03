Сайлау кезінде қай елдерден байқаушылар келеді
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Орталық сайлау комиссиясы қосымша 9 шет мемлекеттен және 4 халықаралық ұйымнан 155 халықаралық байқаушыны аккредиттеді.
Бүгін комиссия отырысында сөз сөйлеген ОСК Төрағасының орынбасары М.Ерман Еуропа елдері мен ТМД мемлекеттерінің халықаралық байқаушылары Қазақстанда өтетін сайлау науқанына ерекше қызығушылық танытып отырғанын айтты.
- 2026 жылғы 3 тамыздағы жағдай бойынша Қазақстан Сыртқы істер министрлігі Орталық сайлау комиссиясына 9 шет мемлекеттен және 4 халықаралық ұйымнан 155 халықаралық байқаушының кандидатурасын аккредиттеуге ұсынды. Олардың ішінде ЕҚЫҰ Парламенттік Ассамблеясынан - 86 байқаушы, ТМД Байқаушылар миссиясынан - 22, ТМД ПАА - 23, ҰҚШҰ ПА-дан 6 байқаушы бар. Шет мемлекеттерден: Ресей Федерациясынан - 3 байқаушы, Әзербайжан Республикасынан, Армения Республикасынан, Иордания Хашимит Корольдігінен, Қырғыз Республикасынан, Молдова Республикасынан, Мьянма Одағы Республикасынан және Румыниядан - әрқайсысынан 2 байқаушы, Украинадан 1 кандидатура ұсынылды, - деді Мұхтар Ерман.
Айта кетейік, аталған миссиялардың құрамына 29 елдің: Австрия, Әзербайжан, Албания, Беларусь, Бельгия, Босния және Герцеговина, Ұлыбритания, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Қырғызстан, Латвия, Люксембург, Нидерланд, Норвегия, Польша, Ресей, Румыния, Солтүстік Македония, Словения, Тәжікстан, Түркия, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия және Швеция мемлекеттерінің атынан 74 депутат кіреді.
Сонымен қатар Орталық сайлау комиссиясы аккредиттеген делегациялардың қатарында шет мемлекеттердің орталық сайлау органдарының 12 делегациясы бар. Олардың жетеуін Әзербайжан, Армения, Грузия, Қырғызстан, Молдова, Пәкістан және Ресейдің орталық сайлау комиссияларының төрағалары бастап келеді. Бұдан бөлек, Тәжікстан, Түркия және Өзбекстанның орталық сайлау органдарының басшылары да сайлауды байқауға қатысатынын растады.
Осылайша, бүгінге дейін Орталық сайлау комиссиясы шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардан 251 халықаралық байқаушыны аккредиттеді. Аккредиттеуге қатысты ұсыныстар келіп түскен сайын халықаралық байқаушылар туралы мәліметтер жаңартылып отырады.
Бұдан бұрын хабарланғандай, ел аумағында учаскелік сайлау комиссиялары жұмысына кірісті.