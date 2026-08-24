Сайлау қорытындысына күмән келтіруге негіз жоқ — «Байтақ» партиясының төрағасы Азаматхан Әміртаев
АСТАНА. KAZINFORM — «Байтақ» партиясының төрағасы Азаматхан Әміртаев Құрылтай сайлауының ресми қорытындысын мойындайтынын мәлімдеді.
— Бүгінгі таңда қолымда азаматтардың ерік білдіруіне күмән келтіруге негіз болатын расталған деректер жоқ. «Байтақ» партиясы Қазақстан халқының таңдауына құрметпен қарайды және сайлаудың заңда белгіленген тәртіппен анықталған ресми қорытындыларына сүйенетін болады, — деп атап өтті Әміртаев.
Сондай-ақ, ол сайлау учаскелеріне келіп, өз таңдауын жасаған барлық қазақстандықтарға алғысын білдірді.
Айта кетейік, Құрылтай сайлауының қорытындысы сайлау өткізілген күннен бастап 10 күннен кешіктірілмейтін мерзімде белгіленеді.