KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Сайлау қорытындысына күмән келтіруге негіз жоқ — «Байтақ» партиясының төрағасы Азаматхан Әміртаев

    АСТАНА. KAZINFORM — «Байтақ» партиясының төрағасы Азаматхан Әміртаев Құрылтай сайлауының ресми қорытындысын мойындайтынын мәлімдеді.

    Азаматхан Әміртаев
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Бүгінгі таңда қолымда азаматтардың ерік білдіруіне күмән келтіруге негіз болатын расталған деректер жоқ. «Байтақ» партиясы Қазақстан халқының таңдауына құрметпен қарайды және сайлаудың заңда белгіленген тәртіппен анықталған ресми қорытындыларына сүйенетін болады, — деп атап өтті Әміртаев.

    Сондай-ақ, ол сайлау учаскелеріне келіп, өз таңдауын жасаған барлық қазақстандықтарға алғысын білдірді.

    Айта кетейік, Құрылтай сайлауының қорытындысы сайлау өткізілген күннен бастап 10 күннен кешіктірілмейтін мерзімде белгіленеді. 

    Ұлттық құрылтай Саяси реформа Саяси партиялар Байтақ партиясы Сайлау-2026 Саясат
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Авторлар