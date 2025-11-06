Сайлаудан кейінгі бір жыл: Трамп Майамидегі бизнес-форумда сөз сөйледі
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Президенті Дональд Трамп Майамиде өткен бизнес-форумда сөз сөйлеп, өзінің сайлаудағы жеңісінің алғашқы жылдығын атап өтті. Ол бұл жеңісті «АҚШ тарихындағы ең маңызды жеңіс» деп атады.
Мемлекет басшысы өз сөзінде әкімшілігінің арқасында америкалық халық «билікті өз қолына қайта алғанын», ел «егемендігін қалпына келтіріп, экономикасын құтқарғанын» жеткізді.
— Бүгін біз Америка тарихындағы ең маңызды сайлау жеңісінің бір жылдығын атап өтіп отырмыз. 2024 жылғы 5 қарашада америкалық халық билікті өз қолына қайтарды, егемендігімізді қалпына келтірдік, экономикамызды сақтап қалдық. Біз бірге елімізді құтқардық, — деді Трамп.
Ол бүгінде АҚШ «Алтын дәуірде» өмір сүріп жатқанын атап өтіп, бұл кезең елдің қуатты экономикасымен, мықты шекарасымен, озық әскерилерімен, берік халықаралық одақтарымен және теңдессіз ұлттық рухымен сипатталатынын жеткізді.
— Бүгінде Америка әлемдегі ең қуатты экономикаға, ең берік шекараға, ең мықты қарулы күштерге, ең сенімді достық қатынастарға және ең қуатты рухқа ие. Бұл – Американың Алтын дәуірі, — деді ол.
Трамп жұмысшылардың әл-ауқатына ерекше назар аударып, соңғы алты онжылдықтағы ең жоғары еңбекақы өсімін атап өтті.
— Жұмысшылардың жалақысы соңғы 60 жылдағы ең жоғары қарқынмен өсіп келеді. Мен қызметке кіріскеннен бері зауыт жұмысшыларының орташа жалақысы 1300 долларға, құрылысшылардың жалақысы 2200 долларға, ал кеншілердің табысы осы жылы ғана шамамен 5000 долларға артты, — деді Трамп.
Сонымен қатар ол жұмыспен қамту және әлеуметтік қолдау саласындағы жетістіктерін атап өтті. Оның айтуынша, тоғыз ай ішінде 600 мыңнан астам америкалық азық-түлік талондарынан босатылған, ал жұмыс істейтін азаматтар саны 1,9 миллионға артқан.
— Бүгінде ел тарихында бұрын-соңды болмаған деңгейде америкалықтар жұмыс істеп жатыр, — деді ол.
Саяси ахуалға тоқтала келе, Трамп Демократиялық партияның әрекеттерін сынға алды. Ол Конгрестегі демократтар үкімет жұмысын уақытша тоқтатып, жаңа шығындарды талап ету арқылы «америкалықтардың өмірін тұралатып отыр» деп мәлімдеді.
— Үкімет жұмысын тоқтату жөніндегі демократтардың жауапсыз шешімі салдарынан олар Америка халқын кепілге алып, жүздеген миллиард доллар жаңа шығындарды талап етіп отыр. Олар заңсыз иммигранттарға тегін медициналық көмек көрсетуді сұрайды, — деді Трамп.
Ол демократиялық көшбасшыларды, соның ішінде сенатор Чак Шумерді «адамдардың өмірімен ойнауды тоқтатуға» және бұған дейін 30 рет қабылданған «таза қаржыландыру» туралы заңды дереу мақұлдауға шақырды.
Айта кетейік, Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ресми сапармен Вашингтонға келді. Ол Дональд Трамппен келіссөздер өткізіп, «Орталық Азия – АҚШ» саммитіне қатысады.