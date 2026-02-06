KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:54, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Сайран көлінің жағалауындағы дәретханалар неліктен жұмыс істемейді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Әлеуметтік желіде тұрғындар Сайранда орнатылған қоғамдық дәретхана жұмыс істемейтінін жазды.

    Дәретхана
    Фото: freepik

    Бұл жағдайға байланысты Алматы әкімінің орынбасары Алмасхан Сматлаев түсініктеме берді.

    — Жақын арада, 15 ақпанға дейін мердігер ұйым дәретхананы толығымен ретке келтіреді. Одан кейін қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы нысанды қабылдайды және ол әрекет етеді, — деді ол.

    Брифинг барысында БАҚ өкілдері жаңартылған аумақта автотұрақ жетіспейтінін айтып, оларды көбейту туралы сұрақ қойды. Қала әкімнің орынбасары болашақта тұрақ санын керісінше қысқарту жоспарланғанын атап өтті.

    — Әлемдегі ірі қалаларда халықтың 70%-ы қоғамдық көлікпен, ал 30%-ы жеке көлікпен жүреді. Ал бізде 60%-ы жеке көлікті, 40%-ы қоғамдық көлікті қолданады. Яғни, бізде теріс жағдай. Біз қазір метро станцияларын салып жатырмыз. Сондай-ақ автобус жиілігін арттырамыз. Мұның бәрін жақсартқан кезде қаладағы автотұрақтардың саны азаяды. Бірақ 1-2 жылдан кейін солай болып кетеді деп айтпаймын, — деді Алмасхан Сматлаев.

    Еске салайық, былтыр Сайран көліндегі жұмыстарды мерзімінен кешіктірген мердігер жазаланды.

    Тегтер:
    Мердігер Алматы Автотұрақ Инфрақұрылым
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар