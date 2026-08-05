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    Семей өңіріндегі орман өртін сөндіруге тікұшақтар жұмылдырылды

    АСТАНА. KAZINFORM —5 тамызда сағат 16:05-те «Ертіс орманы» мемлекеттік орман табиғи резерватының Бесқарағай филиалына қарасты Көкжал орманшылығында жоғары орман өрті тіркелді.

    Семей өңіріндегі орман өртін сөндіруге тікұшақтар жұмылдырылды
    Фото: Экология министрлігі

    Қарағайлы орман алқабында орын алған өртті сөндіруге орман мекемесінің 20 қызметкері мен 2 техника, сондай-ақ РМҚК «Қазавиаорманқорғау» кәсіпорнының 2 әуе өрт сөндіру десантшысы және су төгу құрылғысымен (ВСУ) жабдықталған тікұшағы жұмылдырылды. 

    Қосымша күш ретінде оқиға орнына орман мекемесінің 20 қызметкері мен 6 өрт сөндіру автоцистернасы, Павлодар қаласынан су төгу құрылғысымен жабдықталған «Қазавиаорманқорғау» РМҚК Ми-8 тікұшағы жұмылдырылуда.

    Жағдай Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің тұрақты бақылауында. 

    Айта кетелік орман өртінің алдын алуға 33 млрд теңгеден астам қаржы жұмсалғаны туралы жазған едік

    Өрт Абай облысы Орман Ертіс орманы
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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