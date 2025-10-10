KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    01:41, 10 Қазан 2025 | GMT +5

    «Семей орманы» резерватында 200 млн теңгеден астам салық төленбей қалған

    СЕМЕЙ. KAZINFORM – Абай облысының прокуратурасы «Семей орманы» орман резерватында 200 млн теңге салықтың толық төленбегенін анықтады.

    «Семей орманы» резерватында 200 млн теңгеден астам салық төленбей қалған
    Фото: freepik.com

    Мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасының тексерісі нәтижесінде «Семей орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты» РММ 2024 жыл бойынша Салық кодексінің талаптарын бұза отырып, салық жөніндегі мәліметтерді толық көлемде жібермегені белгілі болды.

    Салық кодексіне сәйкес, мемлекеттік орман иелері әр тоқсан сайын төлем жасаушылар мен салық салу нысандары туралы деректерді салық органдарына ұсынуға міндетті.

    Салдарынан бюджетке 200 млн теңгеден астам салық түспей қалған.

    Прокурорлық қадағалау актісінің негізінде салықтық берешек толық көлемде өтелді.

    Айта кетелік «Семей орманы» резерватына өртті ерте анықтау жүйесі енгізілетіні туралы жазған едік.

    Тегтер:
    Семей Салық Прокуратура Абай облысы
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар