Семейде 116 жыл бұрын бой көтерген көне ғимарат қалай өзгереді
СЕМЕЙ. KAZINFORM — Семей қаласының орталығындағы бір ғасырдан астам уақыт бұрын салынған бұрынғы зооветеринарлық институттың ғимараты талай жыл бойы тозып тұр. Енді бұл сәулет өнерінің ескерткіші қалыпқа келтірілетіндігі белгілі болды. Оның жаңа бейнесі қандай болады, ішінде не орналасады? Бұл сауалдардың жауабын Kazinform тілшісі біліп көрді.
Тарихи ескерткіштер тізімінде тұр
116 жыл бұрын бой көтерген үшқабатты көне ғимаратта зооветеринарлық институт орналасқан. Оны ағайынды Мусиндер салған. Алайда Семейдің қақ ортасындағы нысан уақыт өте келе қараусыз қалып, әбден тозып кеткен.
Семей қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімінің мәліметінше, әкімдіктің 2023 жылғы 15 желтоқсандағы № 1056 қаулысымен бұрынғы зооветеринарлық институт ғимараты тарихи және мәдениет ескерткіштер қатарына қосылған.
Ал «Бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастры» ақпараттық жүйесінің деректері бойынша бүгінде ғимараттың меншік иесі — «Semey Property» ЖШС.
Ақпан айының аяғына қарай қала тұрғындары Шайжүнісов көшесінің Шәкәрім даңғылынан Ұранхаев көшесіне дейінгі бөлігі жабылғанын байқады. Бұған бұрынғы зооветеринарлық институт ғимаратын реконструкциялау жобасының іске асырыла бастағандығы себеп болған.
Қонақүй-мейрамхана кешеніне айналмақ
Жобаның қалай іске асырылатындығын білу үшін Семей қаласы әкімдігіне сауалхат жолдадық.
— Қазіргі уақытта ғылыми-жобалық құжаттама әзірленіп жатыр. Қажетті келісімдерден және рұқсат құжаттарын алғаннан кейін құрылыс-монтаждау жұмыстарын бастау жоспарланған. Нысанды пайдалануға беру мерзімі — 2028 жыл. Жобаны іске асырудың жалпы мерзімі 36 айды құрайды, — деп жауап берді кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Еркебұлан Накипов.
Жобаға сәйкес, ғимарат тарихи келбетін сақтай отырып, шамамен 12 000 шаршы метр аумақтағы көпфункционалды кешен ретінде қайта бейімделмек.
1-блок — қонақүй-мейрамхана кешені болады. Онда музей, мейрамхана, конференц-зал, 84 қонақүй нөмірі орналасады.
2-блокта әкімшілік-коммерциялық үй-жайлар, яғни бутиктер мен кеңселер болады.
— Жобаны сапалы іске асыру мақсатында инвестор тарапынан тарихи-мәдени мұра объектілерінде реставрациялық жұмыстарды орындауға тиісті мемлекеттік лицензиясы бар мамандандырылған ұйым — «КазПроектРеставрация» ЖШС тартылған. Құрылыс-монтаждау және реставрациялық жұмыстар қатаң түрде Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Жоба бойынша жалпы басшылық пен үйлестіруді инвестор ретінде «Semey Property» ЖШС жүзеге асырады, — деді Еркебұлан Накипов.
Тұрғындарға ыңғайсыздық тудырды
Бұл жаңалықты естіген семейліктердің басым бөлігі қуанғанымен, Шайжүнісов көшесіндегі көлік қозғалысына енгізілген шектеуге наразылық білдіріп жатқандар да аз емес.
— Семейде бос жер көп қой. Неге дәл қаланың ортасында құрылыс жұмыстарын жүргізу керек? Онсызда мұнда үнемі көлік кептелісі туындайды. Жыл өткен сайын кептеліс көбеймесе азайған жоқ. Ал орталық көшелердің біріне шектеудің енгізілуі жағдайды одан сайын қиындатып тұр, — дейді Әділ есімді қала тұрғыны.
Бұл жол учаскесінің қашанға дейін жабық тұратынын білу үшін жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне хабарластық.
— Шайжүнісов көшесінің Шәкәрім даңғылынан Ұранхаев көшесіне дейінгі бөлігін уақытша жабу құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге байланысты болып отыр. Аталған шектеу жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында енгізілген. Жол 2026 жылғы 23 ақпаннан бастап құрылыс жұмыстары толық аяқталғанға дейін жабық болады, — деп жауап берді бөлімнен.
Еске салсақ, бұған дейін Петропавлдағы Қалыңдық үйі жаңарып, екінші тынысы ашылғаны жайлы жазғанбыз.