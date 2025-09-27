KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    04:25, 27 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Семейде автобус пен манипулятор соқтығысты

    СЕМЕЙ. KAZINFORM — Семейде автобус пен манипулятор соқтығысып, үш адам зардап шекті.

    Фото: Абай облыстық ПД

    Абай облыстық полиция департаментінің хабарлауынша, Абай-Шәкәрім көшелерінің қиылысында манипулятор бағдаршамның жасыл белгісіне өтіп бара жатып, бортынан шығып кеткен кранмен жолаушылар автобусына соққан. Автобустың ішінде 20 шақты адам болған.

    Фото: Абай облыстық ПД

    Жол апаты салдарынан автобус жүргізушісі мен екі жолаушы зардап шекті. Олар ауруханаға жеткізіліп, медициналық тексеруден кейін үйлеріне қайтарылды.

    Фото: Абай облыстық ПД

    — Жүк көлігінің жүргізушісі жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жәбірленушінің денсаулығына жеңіл зиян келтіргені үшін әкімшілік хаттама толтырылды. Оның көлігі арнайы тұраққа жеткізілді, — деп хабарлады Абай облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі.

    Фото: Абай облыстық ПД

    Полицейлердің айтуынша, оқиға орнындағы жұмыс барысында патрульдік полиция бригадалары көлік кептелістерінің пайда болуына жол бермей, қозғалысты бақылауды қамтамасыз еткен.

    Фото: ДП области Абай

    Айта кетейік, жыл басынан бері алты айда елімізде 15 698 жол-көлік апаты болған.

    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
