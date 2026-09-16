Семейде автобус жол апатына түсіп, жолаушылар зардап шекті
СЕМЕЙ. KAZINFORM – Семей қаласында автобус пен жеңіл көлік соқтығысты.
Абай облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, жол-көлік оқиғасы 16 қыркүйекте сағат 13:10 шамасында болды. Қаржаубайұлы мен Энергетик көшелерінің қиылысында автобус пен JETOUR X70 автокөлігі соқтығысты.
- Алдын ала мәлімет бойынша, автобустың 50 жастағы жүргізушісі солға бұрылу кезінде рульді басқара алмай қалып, жолда тұрған автокөлікке соғылған. Жол апаты салдарынан зардап шеккендер бар. Оларға қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр, - делінген ақпаратта.
Оқиға орнында полиция қызметкерлері мен жедел қызмет өкілдері жұмыс істеп жатыр. Жол қозғалысының қауіпсіздігі қамтамасыз етілуде.
- Жол-көлік оқиғасы бойынша тексеру жүргізіліп, болған жағдайдың барлық мән-жайы анықталуда. Тексеру нәтижесі бойынша түпкілікті процессуалдық шешім қабылданады, - делінген хабарламада.
Еске салсақ, осыған дейін Қарағанды маңында жолаушылары бар автобус «Газельмен» соқтығысқаны хабарланған.