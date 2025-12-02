Семейде балағат сөз айтқан стендап-блогер қамауға алынды
СЕМЕЙ. KAZINFORM — Семей қаласында балағат сөз қолданған стендап-блогер 5 тәулікке әкімшілік қамауға алынғаны белгілі болды.
Облыстық Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, қаладағы мейрамханалардың бірінде өткен стендап-шоу барысында жергілікті блогер көпшілік алдында бейәдеп сөздер қолданған.
— Оқиғаға қатысты бейнежазба әлеуметтік желіге таралып, ел арасында қызу талқыға түсті. Полиция қызметкерлері видеоматериалды зерделеп, аталған азаматты қоғамдық орында боқтық сөздер айтқаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартты, — делінген ақпаратта.
Сот блогерді 5 тәулікке әкімшілік қамаққа алу туралы шешім шығарды.
Осы ретте, тәртіп сақшылары көпшілік алдында өтетін іс-шаралар, оның ішінде әзіл-сықақ бағдарламалары да, қоғамдық әдеп нормаларын сақтап, көрерменге құрмет көрсете отырып жүргізілуі қажеттігін ескертті.
Еске салсақ, осыған дейін ерекше балалардың ата-аналарын қорлаған блогер 78 640 теңге айыппұл төлегені хабарланған.