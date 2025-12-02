KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    19:42, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Семейде балағат сөз айтқан стендап-блогер қамауға алынды

    СЕМЕЙ. KAZINFORM — Семей қаласында балағат сөз қолданған стендап-блогер 5 тәулікке әкімшілік қамауға алынғаны белгілі болды.

    Фото: Абай облыстық ПД

    Облыстық Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, қаладағы мейрамханалардың бірінде өткен стендап-шоу барысында жергілікті блогер көпшілік алдында бейәдеп сөздер қолданған. 

    — Оқиғаға қатысты бейнежазба әлеуметтік желіге таралып, ел арасында қызу талқыға түсті. Полиция қызметкерлері видеоматериалды зерделеп, аталған азаматты қоғамдық орында боқтық сөздер айтқаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартты, — делінген ақпаратта.

    Сот блогерді 5 тәулікке әкімшілік қамаққа алу туралы шешім шығарды.

    Осы ретте, тәртіп сақшылары көпшілік алдында өтетін іс-шаралар, оның ішінде әзіл-сықақ бағдарламалары да, қоғамдық әдеп нормаларын сақтап, көрерменге құрмет көрсете отырып жүргізілуі қажеттігін ескертті. 

    Еске салсақ, осыған дейін ерекше балалардың ата-аналарын қорлаған блогер 78 640 теңге айыппұл төлегені хабарланған. 

    Тегтер:
    Семей Аймақ Блогер Абай облысы Полиция
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
