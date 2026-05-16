    Семейде баласына 5 млн теңге алимент төлемеген ер адам сотталды

    СЕМЕЙ. KAZINFORM – Семей қаласында ұзақ уақыт бойы баласына алимент төлемей келген ер адам 1 жылға бас бостандығынан шектелді.

    Фото: freepik.com

    Абай облысында кәмелетке толмаған баласына алиментті өндіру туралы сот шешімін ұзақ уақыт орындамаған Семей қаласының 38 жастағы тұрғынына қатысты қылмыстық іс бойынша тергеп-тексеру аяқталды.

    – Сот актісіне сәйкес, ер адамнан ай сайын табысының 1/4 бөлігі көлемінде алимент өндіру белгіленген. Алайда ол бұл міндеттемелерді орындамай келді. 2020 жылдан бергі қарыз сомасы 4 911 189 теңгені құрады. Оның әрекеті Балаларын күтіп-бағуға арналған қаражатты төлеу жөніндегі міндеттерді орындамау» бабына сәйкес сараланды, - деп хабарлады облыстық полиция департаментінен.

    Сот айыпталушыны 1 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасына тартып, пробациялық бақылау белгіледі. Сондай-ақ ол баласына алимент төлеуге міндеттелді.

    Тұрақты жұмысы болмаған жағдайда, сотталушы жыл сайын 100 сағат көлемінде мәжбүрлі еңбекке тартылады.

    Еске салсақ, осыған дейін Шымкентте алимент төлемеген 119 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны хабарланған.

    Ботакөз Кенжеханқызы
