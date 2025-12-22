KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:38, 22 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Семейде бет-әлпетті тану жүйесі бар бейнебақылау жүйесі енгізілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Абай облысында бет-әлпетті тану функциясы бар бейнебақылау жүйесі іске қосылды, деп хабарлайды облыстық ПД баспасөз қызметі.

    ЖД вокзал Астана ТЖ вокзалы видеонаблюдение камера бейнебақылау
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Ведомство мәліметінше, бұл шешім — бейнебақылау және видеоаналитикаға арналған әмбебап платформа, ол камерадан түсетін бейнеағынды өңдеп, жасанды интеллект алгоритмдерін қолдана отырып талдайды. Жүйе іске қосылғаннан бері оның мүмкіндіктері іздеуде жүрген тұлғаларды анықтауға көмектескен жағдайлар тіркелді.

    — Қазіргі таңда Семейде қоғамдық орындарда және жеке ойын-сауық мекемелерінде 80 камера орнатылған. Жобаны дамыту жұмыстары жалғасуда: болашақта камералар желісін кезең-кезеңімен кеңейту жоспарланып отыр, бұл тұрғындардың қауіпсіздік деңгейін арттыруға және құқықбұзушылықтарға жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Биыл жылдың соңына дейін бұл жоба Аягөз ауданында орнатылатын болады, — делінген хабарламада.

    Заманауи технологияларды қолдану құқықбұзушылықтардың алдын алуға және құқықтық тәртіпті нығайтуға бағытталған. 

    Осыдан бұрын Абай облысында қызметтік иттердің көмегімен 28 қылмыс ашылғанын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Семей Ақпараттық технологиялар Аймақ Қылмыс Абай облысы Полиция Қауіпсіздік
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар