Семейде қоғамдық кеңістіктер мен саябақтардың саны артып келеді
СЕМЕЙ. KAZINFORM – Абай облысының әкімі Берік Уәли Семей қаласындағы «Юность» шағын ауданында салынып жатқан жаңа қоғамдық кеңістіктің құрылыс барысымен танысты.
Демалыс орнының құрылысы екі кезеңмен жүзеге асырылып жатыр. Қоғамдық кеңістіктің жалпы ұзындығы 1 шақырымнан асады, аумағы 52 620 шаршы метрді құрайды. Көгалдандыру жұмыстары аясында 355 қылқан жапырақты, 788 жапырақты ағаш, 8484 сәндік бұта және 27 408 көпжылдық гүл отырғызу жоспарланған.
Қоғамдық кеңістік аумағында кіші сәулет нысандары, орындықтар, қоқыс жәшіктері мен жарық бағандары орнатылады. Сондай-ақ, футбол, баскетбол, Workout және балалар ойын алаңдары, тұрғындар мен қонақтарға арналған демалыс аймақтары, жасыл желектерді үздіксіз сумен қамтамасыз ететін резервуар да қарастырылған. Құрылыс жұмыстары толық аяқталған соң бұл аумақ қалалықтардың сүйікті демалыс орнына айналмақ.
Аймақ басшысы мердігер ұйым өкілдеріне жұмысты сапалы әрі уақтылы аяқтауды тапсырды.
«Қаланы абаттандыру бағытында жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр. «Юность» шағын ауданында салынып жатқан жаңа қоғамдық кеңістіктің бірінші кезеңі аяқталуға жақын. Көктемде келгенімде бұл маңды су басып жатқан, балшық еді. Қазір жаңа кейіпке енген. Тұрғындардың демалуына, халықтың серуендеуіне, балаларға арналған жақсы қоғамдық кеңістік болады. Ойын, спорт алаңдары бар. Бұл ықшам ауданда мұндай демалыс орны бұрын болмаған. Ал екінші кезең келесі жылы көктемде басталады. Қалада осындай демалыс орындарын көбейтеміз», – деді облыс әкімі.
Жергілікті тұрғындар саябақ құрылысына ризашылықтарын жеткізді.
«Барлығы өте жақсы жасалып жатыр. Ең бастысы – сапалы. Бұрын бұл жердің бәрі батпақ болып жататын. Өзім осы жерде тұрамын, күн сайын атқарылып жатқан жұмысты көріп жүремін. Жақында Қарағайлы ықшам ауданындағы жаңа саябақты да барып көрдік. Шынында да, өте әдемі әрі заманауи түрде салынған. Қаламыздың көркейіп келе жатқанына қуаныштымыз», – деді «Юность» шағын ауданының тұрғыны Асылбек Әлімбай.
Семейде жаңа қоғамдық кеңістіктердің саны көбейіп келеді. Жақында Республика күніне орай Қарағайлы ықшам ауданында жаңа саябақ пайдалануға берілді. Аумағы шамамен 53 мың шаршы метрді құрайтын саябақ толық абаттандырылып, мыңға жуық қарағай мен шырша көшеттері, 9 500-ден астам сәндік бұталар және 8 000-ға жуық көпжылдық гүлдер егілді. Сондай-ақ, онда серуен жолдары, демалыс аймақтары, сахна және мәдени-көпшілік іс-шараларға арналған ашық алаңдар салынды.