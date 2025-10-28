Семей түрмесіндегі «сотталғандарды жаппай көшіру» туралы ақпарат шындыққа жанаспайды
СЕМЕЙ. KAZINFORM – Әлеуметтік желіде Семейдегі колониялардың бірінде сотталғандарды жаппай басқа жаққа алып кетіп жатқаны туралы ақпарат тарады. ҚР ІІМ Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінен бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтынын мәлім етті.
Бірақ түрмеде отырған ер адамның көз жұмғаны рас болып шықты.
– Зорлау қылмысы үшін сотталған азамат кенет өзін нашар сезініп, мекеменің медициналық бөліміне жүгінген. Дәрігерлер оған алғашқы медициналық көмек көрсеткен соң дереу жедел жәрдем шақырды. Алайда ер адам ауруханада қайтыс болды. Алдын ала мәлімет бойынша, өлімнің себебі – инсульт, - делінген хабарламада.
Комитет әлеуметтік желіде тараған «сотталғандарды жаппай көшіру» туралы ақпараттың шындыққа сәйкес келмейтінін мәлім етті.
Сонымен қатар ведомство өкілдері жалған ақпарат таратқандардың заң алдында жауапқа тартылатынын ескертіп, халықты тек ресми дереккөздерге сенуге шақырды.
Еске салсақ, осыған дейін Астанада түрмеден босатылған азаматтарға 15 АЕК көлемінде көмек берілетіні хабарланған.