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    Семейде жаңа көпір құрылысы жыл соңына дейін аяқталады

    СЕМЕЙ. KAZINFORM — Жоба бойынша көзделген 9 020 тонна металл конструкцияның 6 031 тоннасы монтаждалды 

    автокөлік көпірі
    Фото: Көлік министрлігі

    Семей қаласында жаңа автокөлік көпірінің құрылысы қызу жалғасып жатыр. Жоба қала аудандары арасындағы көлік қатынасын жақсартуға, қолданыстағы өткелдерге түсетін жүктемені азайтуға және қаланың көлік қолжетімділігін арттыруға бағытталған.

    автокөлік көпірі
    Фото: Көлік министрлігі

    Бүгінде көпірдің тоғыз тірегінің сегізі тұрғызылды. Нысанда аралық құрылыстың блоктары мен ортотропты плиталарын монтаждау, сондай-ақ ұзыннан және көлденең бағыттағы түйіспелерді дәнекерлеу жұмыстары істеліп жатыр. Жоба бойынша көзделген 9 020 тонна металл конструкцияның 6 031 тоннасы монтаждалды.

    автокөлік көпірі
    Фото: Көлік министрлігі

    Автомобиль жолына арналған кірме жолдарды салу жұмыстары да жалғасуда. Шәкәрім көшесінде ірі түйіршікті асфальтбетон қоспасын төсеу аяқталды. Тәңірбергенов көшесінде жер жұмыстары және инженерлік желілерді қайта орналастыру жұмыстары жүргізілуде. Тіректердің біреуінде шпунтты қоршау орнату үшін бұрғылау жұмыстары орындалуда.

    автокөлік көпірі
    Фото: Көлік министрлігі

    Көпір құрылысының жалпы ұзындығы 1 350 метр. Оның ішінде 540 метр — автомобиль жолына арналған кірме жолдар, 810 метр — аралық құрылыс. Көпірдің ені 23 метр болады. Жоба бойынша тоғыз тірек салу көзделген.

    автокөлік көпірі
    Фото: Көлік министрлігі

    Нысанда белгіленген мерзімдердің сақталуына және дәнекерлеу мен монтаждау жұмыстарының сапасына ерекше көңіл бөлінуде. Мердігер ұйымға құрылысты бекітілген кестеге сәйкес аяқтауды қамтамасыз ету тапсырылды. Жобаны 2026 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланған.

    Құрылыс аяқталғаннан кейін көпір қала аудандары арасындағы көлік қатынасын, оның ішінде жүк көліктері үшін де жақсарып, қолданыстағы өткелдерге түсетін жүктемені азайтуға мүмкіндік береді. 

    Айта кетелік Семейде құрылысы созбалаңға салынған көпір туралы жазған едік

    Семей Құрылыс Абай облысы Көпір
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар