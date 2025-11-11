KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:13, 11 Қараша 2025 | GMT +5

    Семейде жаңа жылу электр орталығы қашан салына бастайды — әкім жауабы

    АСТАНА. KAZINFORM — Семейде жаңа жылу электр орталығын салу бойынша жедел жұмыс тобы құрылды. Бұл туралы облыс Берік Уәли мәлім етті. 

    Семейде жаңа жылу электр орталығы қашан салына бастайды — әкім жауабы
    Фото: Дәурен Жұмағалиев

    — Семей қаласының оң жағалауында жылу энергиясының тапшылығы бар (146,99 Гкал). Бұл мәселені шешу үшін Президенттің жаңа жылу электр орталығын салу туралы тікелей тапсырмасы бар. Осы мақсатпен әкімдіктің, «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы мен жобалаушының қатысуымен жедел жұмыс тобы құрылды, — деді Берік Уәли орталық коммуникациялар қызметі алаңында өңірдің 9 ай ішіндегі әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы есеп бере тұрып.

    Өңір басшысының ақпаратына сәйкес, қазір ЖЭО салынатын құрылыс алаңы мен күл үйіндісін жинақтау орны анықталды (қаланың сол жағалауы, Степной кентінің ауданы). 

    — Бүгінде техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу жұмыстары аяқталу сатысында. Жылу қуаты — 1000 Гкал, электр қуаты — 360 МВт болады. Құрылыстың 1-ші кезеңін пайдалануға берудің болжамды мерзімі 2029 жылдың 3-ші тоқсаны. Жоба аясында экологиялық тұрғыдан қолайсыз және қуаттылығы төмен қазандықтар жабылады, — дейді ол.

    Абай облысында жыл соңына дейін 10 ауыл интернетке қосылады

    Сондай-ақ Берік Уәли Семейде өнеркәсіп өндірісін кеңейтуге 500 гектар жер бөлінетінін мәлім етті

    Айта кетсек, жыл соңында дейін Абай облысында 255 жұмыс орнымен қамтитын 7 жоба жүзеге асырылады

    Сонымен қатар облыс әкімі Алакөлдің туристік және инвестициялық әлеуетіне қатысты түсінік берді

    Бұған дейін хабарлағанымыздай биыл Абай облысында инвестиция тарту 103,1 пайызға өскен

    Тегтер:
    Семей ЖЭО Абай облысы Берік Уәли Жылу
    Ербол Жанат
    Ербол Жанат
    Автор
    Соңғы жаңалықтар