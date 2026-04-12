Семейдегі биологиялық орталыққа келгендер арыстандар тұрған қоршауға тас лақтырған
СЕМЕЙ. KAZINFORM - Абай облысында биологиялық орталықтағы жануарларға қатыгездік көрсету дерегіне байланысты полиция тексеру жүргізіп жатыр.
Келушілер жануарларға тас және басқа да түрлі заттар лақтырған. Облыстық Полиция департаментінің мәліметінше, аталған оқиға бойынша тексеру басталған.
Қазіргі уақытта бейнебақылау камераларының жазбалары қаралып, куәгерлер анықталып, түсініктемелер алынуда. Қатысы бар тұлғалар анықталған соң, олардың әрекеттеріне заң аясында баға берілмек.
Биологиялық орталық өкілдерінің айтуынша, мұндай жағдайлар соңғы кезде жиілеп кеткен. Өкінішке қарай, ереже бұзушылардың арасында ересектер де бар.
— Бұл жай ғана ермек емес, жануарларға жасалған қатыгездік. Соның салдарынан олар қорқыныш пен күйзелісті сезінеді, - дейді мекеме қызметкерлері.
Орталық мамандары келушілерді жауапкершілікке шақырып, жануарларға зат лақтырмау, оларды мазаламау және рұқсатсыз тамақ бермеу сынды қарапайым ережелерді сақтауды сұрайды.
Еске салайық, осыған дейін жануарларды өлтіргендер 5 жылға сотталуы мүмкін екенін жазған болатынбыз