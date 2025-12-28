KZ
    21:07, 28 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    «Семей» футзал клубы Қазақстан кубогының иегері атанды

    ТАРАЗ. KAZINFORM — Тараз қаласында 27-28 желтоқсан аралығында футзалдан Қазақстан кубогының финалдық ойыны өтті.

    Фото: sports.kz

    Басты жүлдені «Ақтөбе» мен «Семей» командалары өзара сарапқа салды. 

    Айта кетейік, жартылай финалда «Ақтөбе» алматылық «Қайратты» 5:4 есебімен тізе бүктірсе, «Семей» «Атыраудан» 4:3 есебімен басым түскен болатын. 

    Бүгінгі тартысқа толы ойында семейліктер 5:2 есебімен жеңіске жетіп, қатарынан екінші рет кубок жеңімпазы болды. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін футзалдан Қазақстан кубогының финалы өтетінін хабарлағанбыз. 

