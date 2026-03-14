Семейлік оқушы Наурыз ҰБТ-дан 140 балл жинады
АСТАНА.KAZINFORM – Семейлік оқушы Ерасыл Сайлауов Наурыз ҰБТ-дан 140 балл алып, еліміз бойынша ең жоғары көрсеткішке ие болды.
Ерасыл Сайлауов Абай облысы Бородулиха ауылының тумасы.
Оқу-ағарту министрлігі мәліметінше, ол қазір Әлихан Бөкейхан атындағы қазақ орта мектебінің және «Тарих мектебі» білім беру орталығының түлегі. Ерасыл Наурыз айындағы ҰБТ-да 140 балл жинап, Қазақстан бойынша ең жоғары нәтижеге қол жеткізді.
Аталған көрсеткіш негізінде ағылшын тілі пәнінен 50 балдық конвертация жасалды. Ерасылдың бос уақытының басым бөлігі кітап оқуға және шет тілдерін меңгеруге арналады.
Тіл үйренуге деген қызығушылығының нәтижесінде ол 10-сыныпта оқып жүрген кезінде IELTS халықаралық емтиханын тапсырған. Сонымен қатар волейбол спортымен тұрақты түрде айналысады.
Ерасылдың негізгі мақсаты – нағыз ҰБТ-да дәл осы нәтижені қайталап, 140 балл иегері атану және «Дипломатия» мамандығы бойынша мемлекеттік білім грантына ие болу.
Айта кетейік, 2026 жылғы 2 наурызда басталған ҰБТ-ны бүгінгі күнге дейін 31 мыңнан астам адам өтті. Талапкерлердің 63%-ы тестілеуді қазақ тілінде, 37%-ы орыс тілінде және 74 адам ағылшын тілінде тапсырды.
