KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:00, 28 Наурыз 2026 | GMT +5

    Семсерлесуден Астанадағы әлем кубогында ел қоржынына алғашқы жүлде түсті

    АСТАНА. KAZINFORM – Семсерлесуден алғаш рет елордада өтіп жатқан әлем кубогында ел қоржынына бірінші жүлде түсті. 

    Фото: ҰОК

    Қазақстан құрамасының шпага бойынша өкілі Руслан Құрбанов күміс жүлдеге ие болды. 

    Отандасымыз финалда Украина спортшысы Роман Свичкарьмен шеберлік байқасып, 12:15 есебімен қарсыласына жол берді.

    Русланның әлем кубогындағы жеңісті жолы:

    1/32 финал. Дмитрий Швелидзе - 15:8

    1/16 финал. Филипе Фразао - 15:11

    1/8 финал. Мигель Фразао - 15:10

    1/4 финал. Коки Кано (2 дүркін Олимпиада чемпионы) - 9:8

    1/2 финал. Давид Надь - 15:13

    Айта кетейік, ертең командалық сайыстар өтеді.

    Бұған дейін Руслан Құрбановтың Астанадағы семсерлесуден әлем кубогының финалында бақ сынайтынын жазғанбыз. 

    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар