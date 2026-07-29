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    Семсерлесуден Қазақстан ерлер командасы әлем чемпионатының жартылай финалына шықты

    АСТАНА.KAZINFORM – ​Гонконг қаласында өтіп жатқан семсерлесуден ересектер арасындағы әлем чемпионатында ерлер арасындағы командалық турнир жалғасып жатыр, деп хабарлайды ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі.

    Семсерлесуден Қазақстан ерлер командасы әлем чемпионатының жартылай финалына шықты
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    ​Руслан Курбанов, Ерлік Сертай, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимовтан құралған Қазақстан ерлер құрамасы ширек финалда Дания командасымен кездесті.
    ​Нәтижесінде отандастарымыз 45:36 есебімен сенімді жеңіске жетіп, бәсекенің жартылай финалына жолдама алды.

    Осыған дейін Қазақстан құрамасының семсерлесуден әлем чемпионатының ширек финалына шыққаны туралы жазған едік.

    Семсерлесу Әлем чемпионаты Спорт
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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