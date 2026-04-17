17:12, 17 Сәуір 2026 | GMT +5
Семсерлесуден Мажарстандағы турнирде ел құрамасынан кімдер бақ сынайды
АСТАНА. KAZINFORM – Будапешт қаласында семсерлесуден Гран-при санатындағы халықаралық турнир басталды.
Ұлттық олимпиадалық комитеттің хабарлауынша, бұл жарысқа Қазақстан құрамасының атынан 15 спортшы қатысып жатыр.
Атап айтар болсақ, құрама сапында Эльмир Әлімжанов, Никита Жулинский, Вадим Шарлаимов, Александр Федотов, Ерлік Сертай, Богдан Лукин, Аңсар Қасен, Михаил Кузьмин, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов, Георгий Тинников, София Николайчук, Владислава Андреева, Виктория Қайдарова және Ләззат Қарипова бар.
Айта кетейік, турнир 19 сәуірге дейін жалғасады.
Еске салсақ, осыған дейін қазақстандық семсерлесушілер Италиядағы әлем кубогы кезеңінде өнер көрсететінін жазған едік.