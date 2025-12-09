KZ
    07:18, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Семсерлесуші Руслан Құрбанов Канададағы әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді

    АСТАНА. KAZINFORM — Семсерлесуден Қазақстан ерлер құрамасы Ванкуверде (Канада) өтіп жатқан әлем кубогы кезеңіндегі өнерін аяқтады.

    Фото: ҰОК

    Жекелей сында отандасымыз Руслан Құрбанов ең үздік нәтиже көрсетті. Ол жалпы есепте үздік ондыққа енді.

    Кирилл Проходов — 26-орын, Никита Жулинский — 42, Александр Федотов — 46, Кирилл Павлов — 64, Вадим Шарлаимов — 85, Эльмир Әлімжанов — 118, Алексей Касаткин — 161, Ерлік Сертай 180-орын алды. 

    Айта кетейік, командалық жарыста Қазақстан 13-орынға тұрақтады.

    Еске салсақ, осыған дейін қазақстандық семсерлесушілердің Гонконгтегі әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енгенін жазған едік. 

