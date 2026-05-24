Сербия астанасындағы жаппай шеру тәртіпсіздікке ұласты
АСТАНА.KAZINFORM — Тәртіпсіздіктер Белградта студенттердің наразылық митингі өтіп жатқан жерде басталды, деп жазды DW.
Тәртіпсіздіктер Белград орталығындағы Pionirskog саябағы маңында өршіді, онда серб жоғары оқу орындарының наразылық білдіріп жатқан студенттері жиналған митинг Славия орталық алаңында өтіп жатқан болатын. Бұл туралы Nova телеарнасы мен AP агенттігі хабарлады.
Nova деректеріне сәйкес, полиция жиналғандарды Жоғарғы сот ғимараты орналасқан заң факультеті ғимаратына қарай ығыстырып жатыр, парламент маңында көзден жас ағызатын газ қолданылған, жарық-дыбыс гранаталарының жарылыстары естілген. Басылым нұсқасы бойынша, наразылар полицияға қарсы факелдер, тастар және қолдан жасалған жарылғыш заттар қолданған.
— Бүгін кешке Славиядағы жария жиын аяқталғаннан кейін қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп тұрған полиция қызметкерлеріне шабуыл жасағандардың барлығы заңға сәйкес анықталып, жауапқа тартылады, — деді Белград прокуратурасы.
Сонымен қатар, олар мұндай шабуылдарды «қатаң түрде айыптайтынын» және полиция қызметкерлеріне шабуыл жасау қылмыстық құқықбұзушылық екенін ескертті. Тәртіпсіздіктерге байланысты 23 адам ұсталды, деп мәлімдеді елдің ішкі істер министрі Ивица Дачич.
Бұған дейін ондаған мың адам студент ұйымдастырған митингіге қатысқан — бұл президент Александр Вучич үкіметінің жаппай шерулерді тоқтатуға тырысқанына қарамастан болған, деп атап өтті AP агенттігі. Жиналғандардың көпшілігі плакаттар ұстап, «Студенттер жеңеді» атты жастар қозғалысының ұранымен жазылған футболкалар киген.
Сол күні Белградқа Сербияның басқа қалаларынан автокөлік колонналары келіп жетті. Мемлекеттік теміржол компаниясы 23 мамырда Белградқа және одан шығатын барлық пойыз рейстерін тоқтатып, басқа аймақтардан адамдардың жаппай келуіне жол бермеуге тырысқан.
Сербияда бір жылдан астам уақыт бойы жаппай наразылықтар жалғасып келеді
Сербиядағы үкіметке қарсы протесттер 2024 жылдың қарашасында Нови-Садтағы жөндеуден өткен теміржол вокзалындағы бетон қалқаның құлауынан кейін басталған, сол кезде 16 адам қаза тапты.
2025 жылдың қаңтарында наразылықтар аясында Сербия премьер-министрі әрі Нови-Садтың бұрынғы мэрі Милош Вучевич отставкаға кетті.
2025 жылдың желтоқсанында Сербия президенті Александр Вучич Ұлттық скупщинаға (бір палаталы парламент) кезектен тыс сайлау 2026 жылы өтетінін растады.