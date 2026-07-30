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    Сербия парламенті үкіметке сенімсіздік білдіру туралы қарарды қабылдамады

    АСТАНА. KAZINFORM – Сербияның Халық скупщинасы депутаттарының басым бөлігі премьер-министр Джуро Мацут басқаратын үкіметке сенімсіздік білдіру туралы қарарды қолдамады, деп хабарлайды ТАСС.

    Сербия парламенты үкіметке сенімсіздік білдіру туралы қарарды қабылдамады
    Фото: srbija.gov

    Қарардың қабылдануына қарсы 135 депутат дауыс берді. Сенімсіздік білдіру бастамасын 40 депутат қолдаса, бір депутат қалыс қалды.

    Сербияның Халық скупщинасы – елдің бір палаталы парламенті.

    Еске сала кетейік, биыл мамыр айында Белградта студенттердің наразылық шеруі кезінде жаппай тәртіпсіздіктер болған еді.

    Әлем жаңалықтары Сербия Парламент
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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