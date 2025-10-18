Сербияда автобус апатынан 3 адам қаза тауып, 35 адам жарақат алды
АСТАНА. KAZINFORM — Сербияның солтүстігіндегі Сремска-Митровица қаласының маңында жұма күні зауыт жұмысшыларын тасымалдаған автобус жол апатына ұшырап, аударылып қалды, деп хабарлайды Синьхуа.
Жергілікті биліктің мәліметінше, қайғылы оқиға салдарынан үш адам қаза тауып, тағы 35 адам жарақат алды.
Сербия Ішкі істер министрлігінің ақпаратына сәйкес, медициналық жабдықтар өндіретін компанияның жұмысшыларын тасымалдап келе жатқан автобус жергілікті уақытпен сағат 14:45 шамасында жолдан шығып кетіп, аударылып қалған. Апат Сремска-Митровица мен Ярак ауылдарының арасында, Белградтан шамамен 70 шақырым солтүстік-батыста болған.
Екі адам оқиға орнында көз жұмды, ал үшіншісі ауруханада алған жарақаттарынан қайтыс болды.
Жедел жәрдем қызметі оқиға орнына алты медициналық бригада жіберіп, 35 жолаушы Сремска-Митровица ауруханасына жеткізілді.
Аурухана өкілі жергілікті БАҚ-қа берген мәлімдемесінде зардап шеккендердің көбінде ауыр жарақаттар бар екенін хабарлады.
