Сербияда үкіметті қолдайтын шеруге 10 мыңнан астам адам жиналды
АСТАНА. KAZINFORM — Сербия президенті Александр Вучичтің 10 мыңнан астам жақтаушысы көшбасшының саясатын қолдайтынын көрсету үшін Белградқа жиналды. Бұл туралы ANEWZ агенттігі хабарлады.
Вучичтің жақтастары парламент ғимаратының алдына жиналып, серб туларын желбіретті.
— Сіздер бейбітшілікті, тұрақтылықты және конституциялық тәртіпті қорғайсыздар, — деді Вучичтің ең жақын одақтастарының бірі, парламент спикері Ана Брнабич.
Бұл шара үкіметті жақтаған шерудің ең ірісі болды, оған 10 мыңнан астам адам қатысты.
Полиция Вучичтің жақтастары мен оған қарсы ұрандатып жатқан үкіметке қарсы демонстранттар арасындағы қақтығыстың алдын алу үшін аймақты қоршауға алды.
Алаңда наурыз айынан бері үкіметті жақтайтын шатырлы лагерь құрылған. Өткен аптада екі тарап қақтығысқан кезде шиеленіс ушыға түсті.
Сыншылар елде мерзімінен бұрын сайлау өткізуді талап етіп отыр. Олардың қатарында студенттер, құқық қорғау ұйымдары, ғалымдар мен оппозициялық саясаткерлер бар. Олар Вучич әкімшілігін жемқорлық, саяси қарсыластарға шабуыл, баспасөз бостандығын шектеу және ұйымдасқан қылмыспен байланысы үшін айыптайды. Алайда Вучич пен оның жақтастары бұл айыптарды жоққа шығарады.
Тамыз айында Сербия президенті Вучич келесі сайлауда кандидатурасын ұсынбайтыны туралы жазған едік.