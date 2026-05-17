Сербиядағы халықаралық турнир: Қазақстаннан үш боксшы ақтық сынға жолдама алды
АСТАНА. KAZINFORM - Сербияда Belgrade Winner халықаралық турнирінің финалистері анықталды.
Бокс федерациясы мәліметінше, Қазақстан құрамасынан үш боксшы ақтық сынға жолдама иеленді
60 келі. Нұрасыл Төлебек жартылай финалда Армения спортшысы Эрис Арстамяннан 4:1 есебімен басым түсті.
70 келі. Нұрбек Мурсал сербиялық қарсыласы жекпе-жектен бас тартуына байланысты, жартылай финалда жеңімпаз деп танылды.
90 келі. Ибрагим Бетаев қарсыласы Богдан Толмачов (Украна) жарақатына байланысты, жекпе-жексіз финалға өтті.
Төрт боксшымыз қола жүлдегер атанды
50 келі. Нұрзат Оңғаров 1/2 финалда филиппиндік Кларк Вицераға жол берді.
80 келі. Нұрсұлтан Шілдебай Олимпиада чемпионы Александр Хижнякқа есе жіберді.
85 келі. Аян Қалмағанбетов украиналық Данило жасанға 2:3 есебімен жеңілді.
+90 келі. Аслан Елдібайұлы Түркия өкілі Берат Акарға жол берді. Финалдық жекпе-жектер 17 мамырға жоспарланған.
17 мамыр 21:00
60 келі. Нұрасыл Төлебек vs Луис Энрике Винсент (Куба)
70 келі. Нұрбек Мурсал vs Милош Роганович (Черногория)
90 келі. Ибрагим Бетаев vs Уильямс Нельсон (Куба)
