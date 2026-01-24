Қазақстан мен Корея еңбек көші-қоны жүйесінде ынтымақтастықты дамытуды талқылады
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Виктория Шегай Кореядан келген делегаттарды Қазақстанды Employment Permit System (EPS) жүйесіне енгізу үшін іріктеудің екінші кезеңі аясында жүргізіліп жатқан жұмыстардың барысымен таныстырды.
Еңбекмині баспасөз қызметінің мәліметінше, делегация құрамына Корея Республикасының жұмыспен қамту және еңбек, сыртқы істер, әділет министрліктерінің өкілдері, сондай-ақ Адами ресурстарды дамыту жөніндегі корей қызметінің өкілдері кірді.
Оңтүстік Корея өкілдері іріктеу рәсімінде көзделген бейінді нысандарды аралап, қолданыстағы инфрақұрылыммен, процестерді ұйымдастырумен және тиісті мекемелердің жұмыс істеу жағдайларымен танысты. Сонымен қатар олар кандидаттарды іріктеу және даярлау процестерінде пайдаланылатын медициналық ұйымдарға, оқу және тестілеу алаңдарына барды. Делегацияға рәсімдерді ұйымдастырудың қолданыстағы тетіктері, инфрақұрылымдық мүмкіндіктер және аталған нысандардың жұмыс істеуінің практикалық аспектілері ұсынылды.
Бұдан бөлек, инспекциялау барысында тараптар нысандардың белгіленген талаптарға сәйкестігі және Қазақстанның EPS жүйесі аясында ынтымақтастықты одан әрі дамытуға дайындық мәселелерін талқылады.
Корей делегациясы ұйымдастыру деңгейін, қабылданып жатқан шараларды және Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылын оң бағалады.
— Іріктеудің екінші кезеңін өткізу Қазақстан Республикасы мен Корея Республикасы арасындағы еңбек көші-қоны және жұмыспен қамту саласындағы екіжақты ынтымақтастықты кеңейту жолындағы маңызды қадам саналады, сондай-ақ қазақстандық азаматтар үшін шетелде заңды түрде жұмысқа орналасу аясында қосымша мүмкіндіктер ашады, — делінген хабарламада.
Осыған дейін Еңбек министрлігі Оңтүстік Кореяда заңсыз жүрген қазақстандықтарға ескерту жасады.