Серік Жұманғарин АҚШ сауда палатасымен және ірі америкалық компания өкілдерімен кездесті
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан Премьер-министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин АҚШ сауда палатасының Таяу Шығыс, Түркия және Орталық Азия бойынша аға вице-президенті Хуш Чоксинмен, сондай-ақ Chevron, Meta, Apple, Coca Cola, Mastercard, Amway компанияларының өкілдерімен кездесті. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Келіссөздер барысында вице-премьер Америка Құрама Штаттарының Қазақстанның негізгі сауда-экономикалық әріптестерінің бірі екенін атап өтіп, екіжақты ынтымақтастықты дамыту елдің сыртқы экономикалық саясатының басым бағыты екенін жеткізді.
– Өткен жылы екі ел арасындағы өзара сауда көлемі $4,2 млрд-қа жетті. Біз алдағы уақытта тауар айналымын ұлғайту үшін айтарлықтай әлеует бар екенін көріп отырмыз, - деп атап өтті Серік Жұманғарин.
Қазіргі таңда америкалық бизнес Қазақстанда кеңінен жұмыс істеп жатыр. Елде АҚШ капиталының қатысуымен 700-ден астам кәсіпорын қызмет атқарып жатыр, ал 2005 жылдан бері тікелей инвестициялар көлемі $51 млрдтан асты. Ірі инвесторлардың қатарында Chevron, ExxonMobil, Pfizer, General Electric, Wabtec және басқа да компаниялар бар. Олар мұнай-газ, фармацевтика, энергетика және машина жасау салаларының дамуына зор үлес қосып отыр. Бұл деректер америкалық әріптестердің Қазақстандағы инвестициялық саясатқа сенімін және стратегиялық әріптестіктің тұрақтылығын көрсетеді.
Кездесу барысында ынтымақтастықты одан әрі тереңдету мәселелері талқыланды.Америкалық тарап жаңа салық кодексінің нормалары, заңнаманы жетілдіру, туризмді дамыту, саудадағы кедергілерді азайту және өзге де тақырыптарды көтерді. Барлық сұраққа мазмұнды түсініктемелер берілді.
Жиынды қорытындылай келе, Серік Жұманғарин жобаларды жүзеге асырудың барлық кезеңінде инвесторлармен тікелей диалогтың ерекше маңызын атап өтті.
Ол америкалық әріптестерді Қазақстанның мүмкіндіктерін бизнесті дамытуда кеңінен пайдалануға шақырып, серпінді бастамаларды бірлесіп іске асыруға дайын екенін білдірді.
Айта кетейік, Тяньцзиньде Қазақстан бизнесінің жаңа өкілдігі ашылды.