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    Серікқали Брекешев Kazenergy қауымдастығының жаңа төрағасы болып сайланды

    АСТАНА. KAZINFORM - Kazenergy қауымдастығының жаңа төрағасы болып мұнай-газ саласы мен мемлекеттік қызметте көп жылдық тәжірибесі бар Серікқали Брекешев сайланды, деп хабарлайды қауымдастықтың баспасөз қызметі.

    БРЕКЕШЕВ Сериккали Амангалиевич
    Фото: primeminister.kz

    Серікқали Брекешев 1972 жылы 14 қазанда Павлодар қаласында дүниеге келген.

    1995 жылы Атырау политехникалық институтын «мұнай және газ кен орындарын игеру» мамандығы бойынша тәмамдаған.

    1995-1997 жылдары «Қазақстан-Ресей сауда үйі» БК бас директорының орынбасары, экономист болып жұмыс істеген.

    1997 жылы Ақтау қаласы бойынша Салық бөлімінің жедел бөлімінің инспекторы қызметін атқарды.

    1997-1998 жылдары — «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ «Мұнайгермес» материалдық-техникалық қамтамасыз ету және өнімді өткізу басқармасы филиалының құбырлар және металл бұйымдары бөлімінің 8-ші разрядты инженері, көлік, арнайы техника мен қосалқы бөлшектер бөлімінің инженері.

    1998-2006 жылдары — «Қарақұдықмұнай» ЖАҚ пайдалану жөніндегі инженері, кен орнында мұнай өндіру шебері, кәсіпшілік менеджері.

    2007-2014 жылдары энергетика және минералды ресурстар, мұнай және газ министрліктерінде басшылық лауазымдарды атқарды.

    2015 жылдан бастап «ҚазТрансГаз» АҚ құрылымында жұмыс істеді — Техникалық саясат департаментінің директоры, ГТЖ басқару жөніндегі басқарушы директор, техникалық саясат жөніндегі басқарушы директор, өндірістік-техникалық департаменттің директоры, бас директордың техникалық саясат жөніндегі орынбасары.

    2020 – 2023 жылдары – Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі, министрі.

    2023 жылдың ақпан айынан бастап - «ҚазМұнайГаз»ҰК АҚ Басқарма төрағасының орынбасары болды.

    Айта кетейік, 2025 жылдың ақпан айынан бері Kazenergy қауымдастығын Болат Ақшолақов басқарған еді.

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    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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