Сеутада мигранттар лагері өртенді: наразылық қақтығысқа ұласты
АСТАНА. KAZINFORM — Испанияның Сеута қаласында мигранттар лагеріне қатысты жағдай күрт шиеленісті. Бірнеше аптадан бері Мароккодан келген мигранттар тұрып жатқан Бенитес жағажайында наразылық білдірушілер олардың заттары мен мүліктерін отқа лақтыра бастаған. Полиция шерушілер мен лагерьдің арасына тосқауыл қойды. Бұл туралы BILD басылымы жазды.
Наразылыққа қатысқандардың арасында футбол жанкүйерлері болуы мүмкін. Еуропаның бірнеше ультрас-тобының өкілдері өз мүшелерінің Испания құрлығынан Сеутаға арнайы барғанын мәлімдеген.
Бір күн бұрын ондаған жергілікті тұрғын мигранттарға азық-түлік пен су жеткізіп бара жатқан Қызыл Крест көліктерінің жолын бөгеуге тырысқан.
Полиция бірнеше күннен бері ықтимал қақтығыстардың алдын алуға күш салып жатыр. 26 тамыз, сәрсенбі күні кешке тәртіп сақшылары шерушілер мен мигранттарға қарсы көзден жас ағызатын газ қолданған. Сондай-ақ бейнежазбаларда наразылық білдірушілерге резеңке оқ атылғаны көрінеді.
Мигранттардың өздері де күш қолданған. 27 тамыз, бейсенбі күні олар Испания әскери қызметшілері мінген көлікке тас және басқа да заттар лақтырған. Соның салдарынан бір әскери қызметші жеңіл жарақат алған. Осыдан кейін Марокконың 12 азаматы ұсталды.
Қазіргі дағдарысқа шілде айының соңында болған мигранттардың жаппай шекара бұзуы себеп болды. Сол кезде Мароккодан Сеутаға 80 мыңға жуық адам өтуге әрекет жасаған. Олардың көпшілігі теңіз арқылы жүзіп өткен. Ресми мәлімет бойынша, кемінде 96 адам қаза тапқан. Кейін мигранттардың басым бөлігі Мароккоға қайтарылды. Алайда бірнеше мың адам әлі де Сеутада қалып отыр.
Бұған дейін Испания Ұлттық полициясы деректер базасын тексеріп, нақтылағаннан кейін Сеутада тіркелген кәмелетке толмаған мигранттар санын 2168-ден шамамен 1500-ге дейін қысқартқаны хабарланған болатын.
Сеутадағы дағдарыс аясында Испания көші-қон заңнамасын реформалап жатыр.